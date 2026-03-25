兩利空夾擊 美光逆勢跌逾3%

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-26 06:01

美光逆勢跌逾3%(圖：Shutterstock)

市場周三走高，主要是因為投資人期待與伊朗的戰爭可能出現緩解，有助於降低通膨壓力，但美光股價下跌，則是受到兩項不相關因素影響。除了富國銀行 (Wells Fargo) 最新研究報告引發賣壓之外，另一個原因是其主要競爭對手之一可能即將在美國主要交易所掛牌上市。

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美光的高頻寬記憶體 (HBM) 晶片，是輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 所打造的先進人工智慧 (AI) 處理器的重要元件。不過，在一份最新報告中，富國銀行分析師指出，Google Research 近日發表的部落格文章提到一項名為 TurboQuant 的量化技術。該技術可在不影響準確度的情況下，大幅壓縮大型語言模型 (LLM) 的關鍵資料。這類技術未來可能會降低市場對美光高階記憶體晶片的需求。

另據路透周三報導，SK 海力士 (SK Hynix) 正準備在今年下半年於美國交易所掛牌。雖然 SK 海力士赴美上市不會對美光的基本面產生直接影響，但可能會分散投資資金流向，進而影響其股價表現。