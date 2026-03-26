鉅亨網編譯段智恆 2026-03-26 23:30

《路透》周四 (26 日) 報導，隨著中東衝突升溫，氦氣供應趨緊已開始衝擊全球科技供應鏈。多名產業高層指出，氦氣價格自戰事爆發以來大幅上漲，部分企業生產已受到影響，並積極尋找替代來源以維持營運。

氦氣是半導體製造不可或缺的氣體，廣泛應用於冷卻、洩漏檢測與高精度製程。由於其供應高度集中於特定地區，卡達約占全球產量近三分之一，一旦區域供應受阻，將迅速擴散至全球產業鏈。

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供應鏈顧問公司 Tidal Wave Solutions 資深合夥人 Cameron Johnson 在上海半導體展 (Semicon China) 表示，氦氣短缺已成為「嚴重隱憂」，企業短期內幾乎沒有有效替代方案，只能透過降低產量或優先保障關鍵產品出貨來因應。

業界警告，若短缺情況延續，恐迫使晶片產線減產甚至停工，並進一步衝擊電子、汽車與智慧型手機等產業。強生指出，一旦晶片供應受限，相關終端產品都將受到波及。

瑞士半導體設備商 VAT 中國區銷售主管 Jerry Zhang 亦表示，中東局勢已使氦氣供應轉趨緊張，並對公司與同業生產造成實質影響，加上運輸延誤，使問題進一步惡化。該公司目前正尋求包括美國在內的替代供應來源。

此外，供應鏈干擾也擴及其他原材料。設備商 Mycronic 旗下 MRSI 部門主管 Zhou Limin 指出，部分來自以色列的原料出現延遲，導致交貨時間拉長，供應商交期延後的影響已傳導至客戶端。