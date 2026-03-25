川普擬任命祖克柏、埃里森、黃仁勳加入科技顧問委員會 華爾街日報：重大轉變！
鉅亨網編譯陳韋廷
《華爾街日報》最新獨家報導指出，美國總統川普將在美東時間周三 (25 日) 任命商界最具影響力的人物加入科技顧問委員會(PCAST)，為 AI 政策及其他議題提供建議。
一位白宮官員透露，川普周三將公佈首批 13 名產業成員名單，包括 Meta 執行長祖克柏、甲骨文董事長埃里森、輝達執行長黃仁勳、谷歌共同創辦人布林、戴爾科技創始人麥可戴爾等人。
該官員還表示， PCAST將由現任白宮 AI 與加密貨幣事務負責人 David Sacks，以及另一位科技顧問 Michael Kratsios 共同擔任主席。根據一份行政命令，該委員會最終規模將達 24 人。
祖克柏在給《華爾街曰報》的聲明中寫道：「美國有機會引領全球 AI 發展。我很榮幸加入總統顧問委員會，與其他行業領袖一道推動這一目標實現。」
戴爾亦稱期待與委員會合作，「推動強化美國競爭力與國家安全的政策落地」。
川普在第二個總統任期內一直強調打造監管環境，旨在讓美國成為 AI 與加密貨幣領域的領導者，PCAST 多名成員所屬企業曾為川普重點項目提供資金支持，例如，Meta 向川普宴會廳計畫捐款，黃仁勳也以個人名義進行了捐贈。
美國前總統小布希、歐巴馬、拜登等人都曾設立類似機構，這類委員會通常作為白宮在科技發展關鍵議題上的智囊團，成員組成往往反映在任總統的施政重點。
川普在首個總統任期內也曾設立類似委員會，同樣吸收商界領袖，但成員知名度不及此次。
與第一任期遭遇抵制、多名高階主管高調辭職的情況不同，此次大型企業主管願意接受川普政府的顧問職務，是一個重大轉變。
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