鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-25 22:40

《華爾街日報》最新獨家報導指出，美國總統川普將在美東時間周三 (25 日) 任命商界最具影響力的人物加入科技顧問委員會(PCAST)，為 AI 政策及其他議題提供建議。

川普擬任命祖克柏、埃里森、黃仁勳加入科技顧問委員會 華爾街日報：重大轉變！(圖:shutterstock)

一位白宮官員透露，川普周三將公佈首批 13 名產業成員名單，包括 Meta 執行長祖克柏、甲骨文董事長埃里森、輝達執行長黃仁勳、谷歌共同創辦人布林、戴爾科技創始人麥可戴爾等人。

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該官員還表示， PCAST​將由現任白宮 AI 與加密貨幣事務負責人 David Sacks，以及另一位科技顧問 Michael Kratsios 共同擔任主席。根據一份行政命令，該委員會最終規模將達 24 人。

祖克柏在給《華爾街曰報》的聲明中寫道：「美國有機會引領全球 AI 發展。我很榮幸加入總統顧問委員會，與其他行業領袖一道推動這一目標實現。」

戴爾亦稱期待與委員會合作，「推動強化美國競爭力與國家安全的政策落地」。

川普在第二個總統任期內一直強調打造監管環境，旨在讓美國成為 AI 與加密貨幣領域的領導者，PCAST 多名成員所屬企業曾為川普重點項目提供資金支持，例如，Meta 向川普宴會廳計畫捐款，黃仁勳也以個人名義進行了捐贈。

美國前總統小布希、歐巴馬、拜登等人都曾設立類似機構，這類委員會通常作為白宮在科技發展關鍵議題上的智囊團，成員組成往往反映在任總統的施政重點。

川普在首個總統任期內也曾設立類似委員會，同樣吸收商界領袖，但成員知名度不及此次。