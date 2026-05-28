芝加哥Fed古爾斯比：能源價格比預期更頑強 亞洲恐陷停滯性通膨

鉅亨網編譯許家華 2026-05-28 12:30

美國聯準會 (Fed) 官員再度對全球通膨風險發出警告。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週四 (28 日) 表示，伊朗戰爭引發的能源通膨比市場原先預期更持久，對高度依賴能源進口的亞洲經濟體而言，正形成典型的「停滯性通膨衝擊」。他同時警告，人工智慧 (AI) 熱潮也可能在短期內推高股市與消費，進一步導致經濟過熱與通膨升溫。

（圖：REUTERS/TPG）

古爾斯比在日本銀行 (IMES) 會議期間接受 CNBC 採訪時表示，原本期貨市場預估油價會比目前水準低得多，但事實證明能源價格遠比市場預期更具黏性。

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雖然近期美伊和平談判傳出部分進展，使國際油價較戰爭高點略為回落，但油價仍明顯高於衝突爆發前水準。布蘭特原油 (Brent) 期貨週四上漲 1.81%，來到每桶 96 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨則上漲 1.71%，至每桶 90.21 美元。

相較之下，在美國與以色列對伊朗發動空襲前一天，Brent 價格約為 72 美元，WTI 則為 67.02 美元，顯示中東局勢仍持續推升全球能源風險溢價。

近幾週市場情緒隨美伊談判消息劇烈波動。此前市場一度期待雙方可就荷姆茲海峽航運恢復達成框架協議，但華府與伊朗均表示仍有重大分歧尚待解決。國際能源總署 (IEA) 估計，伊朗實質封鎖荷姆茲海峽後，已有超過每日 1400 萬桶中東原油供應受到影響。

古爾斯比警告，亞洲經濟體因高度依賴能源進口，將首當其衝承受能源價格飆升帶來的壓力。他表示，這種情況屬於「老派型態」的停滯性通膨，也就是經濟成長放緩與高通膨同步發生，將讓各國央行陷入兩難。

市場近月對停滯性通膨憂慮持續升溫。除了油價攀升外，全球供應鏈重組、關稅與地緣政治風險，也同步推高企業成本與物價壓力。古爾斯比先前便曾警告，能源與關稅衝擊可能共同形成供給面通膨壓力，使 Fed 更難兼顧控制通膨與維持經濟成長。

古爾斯比也談到自己在 2025 年最後一次 Fed 降息決策中投下反對票的原因。他表示，當時希望看到更多證據確認通膨不會持續惡化，而如今事後證明，通膨並未像最初宣稱的那樣只是短暫現象。

儘管如此，他仍認為，只要未來通膨重新朝 Fed 的 2% 目標回落，美國利率最終仍會低於目前水準，意味 Fed 長期仍有降息空間。

除了能源問題外，古爾斯比也對 AI 熱潮可能帶來的短期經濟過熱風險提出警告。他表示，市場目前可能過度提前反映 AI 未來將帶來的生產力成長與財富效果。

古爾斯比指出，若投資人因預期未來 AI 革命將帶來巨大財富而提前增加消費與投資，可能在 AI 真正提升生產力之前，就先推高需求與通膨。

「人們可能因為覺得未來會變得更富有，因此今天就開始增加支出。」他說。

他特別點名 AI 資料中心投資可能推升短期通膨壓力，包括電力成本、建築工資與基礎設施需求上升，都可能在短期內對美國通膨造成影響。

目前包括微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Meta Platforms(META-US) 與甲骨文 (ORCL-US) 等科技巨頭，均持續大幅擴張 AI 資料中心與算力建設。Meta 日前更將 2026 年 AI 相關資本支出預測提高至 1250 億至 1450 億美元，引發市場對 AI 燒錢與通膨風險的討論。

古爾斯比表示，各國決策官員應密切關注股市財富效應是否開始轉化為更強勁的消費支出，以及 AI 基礎建設投資是否正在推高電價與勞動成本。

他也指出，AI 帶來的影響不會只侷限於美國。若 AI 最終真的能提高生產力，相關影響也將很快擴散至亞洲國家。

日本銀行總裁植田和男近期也警告，原本看似暫時性的能源價格衝擊，可能透過薪資與通膨預期逐步擴散，進一步演變成更長期的通膨壓力。