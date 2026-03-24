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伊朗戰爭將造成長期損害！石油公司高層警告：正拖慢全球經濟增長

鉅亨網編譯莊閔棻

週一（23 日），部分全球頂尖的石油企業高層與能源部長在休士頓表示，他們對美國與以色列與伊朗戰爭對全球經濟的長期影響日益擔憂；然而，美國能源部長賴特（Chris Wright）淡化了這場危機的嚴重性。

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伊朗戰爭將造成長期損害！石油公司高層警告：正拖慢全球經濟增長。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，在伊朗實際封鎖關鍵的荷姆茲海峽運輸通道，以及中東地區的攻擊對多國生產基礎設施造成長期破壞後，這場戰爭已成為歷史上對能源供應衝擊最大的一次事件。


即便在美國總統川普表示正與伊朗官員談判結束衝突後引發拋售，全球基準布蘭特原油週一午後仍維持在每桶 99 美元。

TotalEnergies (TTE-US) 執行長 Patrick Pouyanne 表示：「後果不僅是能源價格上升，也會破壞其他供應鏈。」

他特別指出，中東地區的氦氣運輸也受到影響，而氦氣對半導體及醫療用品至關重要。

在休士頓舉行的年度 CERAWeek 能源會議上，賴特表示，油價尚未攀升到足以影響需求的程度。

自衝突爆發以來，美國汽油價格已上漲超過 30%，達到近四美元一加侖，是自 2022 年以來的最高水準。但賴特強調，美國別無選擇，只能與伊朗開戰。

賴特說：「這是一場我們無法再拖延的衝突。」他指出，美國政府已採取措施穩定能源市場，包括釋放戰略石油儲備，以及協助將原油運送至中國特定地點。

不過，摩根大通 (JPM-US) 分析師週一表示，油井停產已迅速導致亞洲原油及精煉產品出現「明顯短缺」。

本次年度會議吸引了來自超過 80 個國家的 1 萬多名與會者，是五年內第二次會議在全球能源重大供應中斷的背景下舉行。週一會場人潮擁擠，以致部分與會者甚至無法進入巨大的會議廳聆聽特定講者演說。

2022 年的會議則是在俄羅斯入侵烏克蘭數週後舉行，當時也曾推升油價至高位。

高層警告：油價攀升恐拖慢全球經濟

在賴特發言後不久，阿布達比國家石油公司（ADNOC）執行長 Sultan Al Jaber 警告，油價飆升正拖慢全球經濟增長。

Al Jaber 表示：「這抬高了生活成本，尤其是最脆弱群體的負擔，也在全球各地減緩經濟增長。從工廠到農場，再到全球家庭，每一天的人類成本都在增加。」

獨立石油交易商 Vitol Americas 總裁兼執行長 Ben Marshall 則警告，如果油價升至每桶 120 美元，全球將面臨嚴重需求萎縮。布蘭特期貨在 3 月初曾短暫飆升至每桶 119 美元。

戰爭已實際上封鎖了荷姆茲海峽，而該海峽運輸全球五分之一的石油與天然氣供應。

同時，中東重要基礎設施，包括卡達能源公司（QatarEnergy）的大型液化天然氣廠，也遭到攻擊，修復將耗時數年。

經濟學家開始將供應中斷納入通膨預期，法國巴黎銀行（BNP Paribas）將 2026 年核心通膨預測從 2.9% 上調至 3.2%。

雪佛龍 (CVX-US) 執行長 Mike Wirth 在會議上表示：「要走出這場危機需要時間。」他指出，由於荷姆茲海峽封鎖造成的能源市場緊張，尚未完全反映在期貨價格中。

日本經產省次官 Takehiko Matsuo 表示，國際能源署（IEA）成員釋放創紀錄的 4 億桶戰略原油，仍不足以平息市場緊張。

日本作為進口國，釋放了約 8,000 萬桶原油，僅次於美國的 1.72 億桶。


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