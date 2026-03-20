鉅亨網編譯段智恆 2026-03-21 01:38

《彭博》周五 (20 日) 報導，隨著伊朗戰事升溫，伊朗官員目前已不願討論重啟荷姆茲海峽航運，轉而專注應對美國與以色列的軍事攻勢。知情人士指出，在能源設施遭攻擊及高層官員接連遇襲的情況下，恢復商業航運的談判進展已明顯受阻，為全球能源供應前景投下陰影。

伊朗拒談重啟荷姆茲海峽！國際油價飆升、歐洲憂能源衝擊擴大(圖：REUTERS/TPG)

消息傳出後，國際油價大幅走高，布蘭特原油重返每桶 110 美元上方，美國原油期貨亦上漲逾 2.5%。市場憂心，這條承載全球約五分之一石油與液化天然氣運輸的關鍵水道若持續受阻，將對能源市場與全球經濟帶來長期衝擊。

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歐洲與中東多國官員對局勢表達相似看法，認為美國與以色列尚未提出明確的戰爭退場方案，並對經濟衝擊進一步擴大感到憂慮。歐盟領袖已警告，若能源價格持續飆升，將對經濟穩定構成壓力。德國總理指出，歐洲在強化國防與能源供應的同時，仍需依賴穩健的經濟基礎，顯示能源危機已成政策核心議題。

戰事升級衝擊能源設施 全球供應風險升溫

戰爭進入第四周，累計已造成逾 4,200 人死亡，荷姆茲海峽航運幾近停滯。雖然伊朗近期對能源設施的攻擊頻率略有下降，但市場對供應風險的擔憂並未消退。以色列轟炸南帕爾斯氣田、伊朗攻擊卡達拉斯拉凡天然氣設施，使區域能源基礎設施遭受重大破壞。

分析人士指出，拉斯拉凡設施遇襲，恐使卡達在未來數年內難以維持穩定供應，進一步加劇全球液化天然氣市場緊張。歐洲央行已警告，若供應中斷持續，歐元區通膨可能升至 6.3%，並引發短暫經濟衰退。

此外，市場擔憂即使航道恢復，基礎設施損壞仍可能限制供應能力，使能源價格維持高檔。歐洲官員指出，天然氣短缺恐引發與亞洲之間的搶購競爭，帶來長期通膨壓力。

歐洲能源轉型受阻 對俄制裁面臨考驗

在供應不確定性升高之際，歐盟原先規劃逐步擺脫俄羅斯能源的策略正面臨挑戰。該計畫原本仰賴中東與美國增加供應，如今局勢變化使替代來源出現變數。知情人士透露，原定對俄羅斯石油的進一步制裁措施，可能因此延後。