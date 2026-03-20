輝達與Groq合作遭關切 美參議員質疑規避反壟斷審查
鉅亨網編譯段智恆
輝達 (NVDA-US) 與人工智慧 (AI) 新創 Groq 達成的約 200 億美元授權協議，引發美國國會關注。民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 與布魯門塔 (Richard Blumenthal) 近日致函輝達執行長黃仁勳，質疑該交易是否刻意規避反壟斷審查，並可能進一步鞏固其在 AI 運算市場的主導地位。
兩位參議員在信中指出，該協議的結構「看似為了避開反壟斷監管審查而設計」，並要求輝達提供更多細節，包括交易條款及是否有意避開審查程序。他們也警告，若此類交易削弱市場競爭，恐影響美國在 AI 領域的技術領導地位，甚至讓競爭優勢流向中國。
對此，輝達回應表示，公司並未收購 Groq，該公司仍維持獨立營運。輝達僅取得 Groq 技術的非獨家授權，並延攬部分工程人才加入團隊，以強化其加速運算產品布局。
這項交易於 2025 年底完成，是輝達在 AI 浪潮中擴大投資的重要一步。透過該協議，輝達得以接觸 Groq 的推論 (Inference) 技術，並吸納包括執行長 Jonathan Ross 在內的部分高階主管。雖然 Groq 仍維持獨立公司地位，其雲端業務持續運作，但多數軟體工程師與硬體設計人員已轉入輝達。
值得注意的是，Groq 並未針對該授權協議進行反壟斷申報。依美國法規，多數併購案須接受審查，但近年包括亞馬遜、微軟與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google，也曾透過授權與人才招募等方式，達成類似效果而未觸發審查機制。美國聯邦貿易委員會 (FTC) 主席佛格森 (Andrew Ferguson) 今年 1 月已表示，正針對此類交易進行檢視。
目前輝達在 AI 晶片市場具壓倒性優勢，其產品主導大型語言模型訓練所需的高效能運算。參議員在信中指出，輝達技術對先進 AI 發展至關重要，使其在一定程度上掌握產業競爭門檻，可能影響整體市場結構。
黃仁勳本周在公司年度大會上宣布，將把 Groq 技術整合進新一代 AI 運算平台。此舉也進一步引發外界對輝達透過策略合作與技術整合擴張影響力的關注。
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