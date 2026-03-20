鉅亨網編譯段智恆 2026-03-21 00:21

輝達 (NVDA-US) 與人工智慧 (AI) 新創 Groq 達成的約 200 億美元授權協議，引發美國國會關注。民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 與布魯門塔 (Richard Blumenthal) 近日致函輝達執行長黃仁勳，質疑該交易是否刻意規避反壟斷審查，並可能進一步鞏固其在 AI 運算市場的主導地位。

輝達與Groq合作遭關切 美參議員質疑規避反壟斷審查(圖：REUTERS/TPG)

兩位參議員在信中指出，該協議的結構「看似為了避開反壟斷監管審查而設計」，並要求輝達提供更多細節，包括交易條款及是否有意避開審查程序。他們也警告，若此類交易削弱市場競爭，恐影響美國在 AI 領域的技術領導地位，甚至讓競爭優勢流向中國。

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對此，輝達回應表示，公司並未收購 Groq，該公司仍維持獨立營運。輝達僅取得 Groq 技術的非獨家授權，並延攬部分工程人才加入團隊，以強化其加速運算產品布局。

這項交易於 2025 年底完成，是輝達在 AI 浪潮中擴大投資的重要一步。透過該協議，輝達得以接觸 Groq 的推論 (Inference) 技術，並吸納包括執行長 Jonathan Ross 在內的部分高階主管。雖然 Groq 仍維持獨立公司地位，其雲端業務持續運作，但多數軟體工程師與硬體設計人員已轉入輝達。

值得注意的是，Groq 並未針對該授權協議進行反壟斷申報。依美國法規，多數併購案須接受審查，但近年包括亞馬遜、微軟與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google，也曾透過授權與人才招募等方式，達成類似效果而未觸發審查機制。美國聯邦貿易委員會 (FTC) 主席佛格森 (Andrew Ferguson) 今年 1 月已表示，正針對此類交易進行檢視。

目前輝達在 AI 晶片市場具壓倒性優勢，其產品主導大型語言模型訓練所需的高效能運算。參議員在信中指出，輝達技術對先進 AI 發展至關重要，使其在一定程度上掌握產業競爭門檻，可能影響整體市場結構。