鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-21 01:30

美國總統川普周五 (20 日) 公開抨擊北大西洋公約組織 (NATO)，指責其在伊朗戰事中未協助美方行動，甚至以「膽小鬼」形容該軍事聯盟，凸顯美歐盟友在中東局勢上的分歧。與此同時，北約也宣布，已將駐伊拉克任務的全部人員撤離至歐洲，顯示戰事外溢效應正持續擴大。

川普在社群媒體發文表示，北約未配合美國協助重啟荷姆茲海峽航運，形同讓全球能源供應受阻。他強調，在美軍已「幾乎完成」對伊朗的軍事行動後，風險已大幅降低，但盟友仍拒絕提供軍艦協助護航油輪通過該關鍵水道。他直言，若沒有美國，北約將淪為「紙老虎」，並警告美方將記住盟友在此事上的立場。

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荷姆茲海峽為全球約五分之一石油運輸必經之地，自戰事爆發以來航運受阻，推升國際油氣價格並加劇市場波動。川普多次呼籲盟友出兵支援，但北約成員普遍態度審慎，未直接參與相關軍事行動。

此外，北約表示，已將原先部署於伊拉克的顧問任務人員全數撤離至歐洲。北約歐洲盟軍最高司令表示，此次撤離涉及數百名人員，並感謝伊拉克政府與各盟國協助安全轉移。多個成員國，包括波蘭、西班牙與克羅埃西亞，近期亦已宣布自中東撤軍，理由是伊朗戰事與波斯灣局勢升溫。

北約指出，其伊拉克任務將改由義大利那不勒斯的軍事總部持續運作，該任務主要負責協助伊拉克安全部隊能力建設，並不涉及作戰行動。