鉅亨網編譯許家華 2026-03-21 06:40

在中東戰事升溫與航運受阻衝擊下，伊拉克宣布對所有由外國石油公司開發的油田啟動不可抗力條款，導致原油生產與出口大幅中斷。三名直接知情的能源官員指出，此舉源於軍事行動嚴重干擾荷姆茲海峽通行，迫使伊拉克幾乎全面停止原油出口。

伊拉克石油部在 3 月 17 日的一封信函中表示，荷姆茲海峽這條承載全球約 20% 石油與液化天然氣運輸的關鍵通道，因前所未見的軍事活動受到嚴重影響。由於伊拉克大部分原油出口須經由該海峽運出，運輸中斷已導致儲油設施接近飽和。

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信中指出，國際石油公司無法安排油輪提取原油，儘管國營石油行銷公司 SOMO 已準備好裝運作業，出口仍被迫停擺。在此情況下，石油部已下令相關特許區全面停產，並依合約條款不提供補償。

石油部表示，減產措施將依區域局勢發展定期檢討，並已邀請相關企業進行緊急會談，討論在不可抗力條件下的必要營運、成本與人力配置。

Hayan Abdel-Ghani 指出，隨著南部港口出口中斷，Basra 石油公司的原油產量已從每日 330 萬桶大幅降至 90 萬桶，目前生產主要用於維持國內煉油廠運作。

分析指出，此次產量與出口驟降，將對伊拉克本已脆弱的財政造成沉重壓力。該國政府幾乎完全依賴原油收入支撐公共支出，石油收益占國家收入逾 90%。

此次危機源於持續升級的伊朗衝突。隨著美國與以色列對伊朗展開軍事行動，戰火已外溢至周邊地區。德黑蘭方面對以色列及駐有美軍的波灣國家發動攻擊，而以色列亦對黎巴嫩展開新一輪空襲，以回應伊朗支持的民兵組織真主黨跨境攻擊。