鉅亨網編譯段智恆 2026-03-20 21:30

外媒周五 (20 日) 報導，國際能源總署 (IEA) 警告，隨著伊朗相關衝突升溫，全球能源市場恐面臨史上最大供應中斷，波斯灣油氣運輸可能需長達六個月才能恢復正常。IEA 執行長比羅爾 (Fatih Birol) 指出，市場與決策者普遍低估此次危機嚴重性，未來恐推升能源價格並衝擊全球供應鏈。

IEA 表示，單靠供給端措施難以穩定市場，必須同步透過需求管理來降低石油與天然氣消耗。該機構提出多項可立即實施的節能建議，包括在可行情況下推動遠距工作，以減少通勤燃料需求，同時建議高速公路限速下調至少每小時 10 公里，以降低車輛油耗。

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在交通政策方面，IEA 建議城市可採取車牌分流制度，並鼓勵大眾運輸與共享交通，以減少私人車輛使用。此外，提升駕駛效率與車輛管理，例如定期保養與優化載重，也有助降低燃料消耗。

IEA 亦指出，工業與家庭端同樣具備節能空間。工業可透過短期效率改善與設備維護降低能源使用，並優先將石化原料與液化石油氣 (LPG) 用於必要用途。家庭則可透過電力烹調等替代方案，減少對 LPG 的依賴。

在航空需求方面，IEA 建議若具備鐵路等替代運輸方式，應減少不必要的商務與休閒旅行，以降低航空燃料需求。