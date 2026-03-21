鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-21 08:19

為對抗伊朗戰爭引發的油價飆漲，美國財政部周五 (20 日) 發布一項為期 30 天的通用許可 (general license)，允許出售那些在周五凌晨 12 點 01 分之前已經裝載上船的伊朗原油及石化產品，藉此減輕石油供給壓力。

新許可證開放的銷售期限，從周五開始一直到美東 4 月 19 日凌晨 12:01 分為止。

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這項行動可說是川普政府為對抗油價飆漲所採取的最新行動。美國政府周五另宣布動用戰略儲油 (SPR)，向市場釋放 SPR 中超過 4500 萬桶原油，此外，美國總統川普周四宣布暫時豁免施行近百年的《瓊斯法案》60 天，讓懸掛外國旗幟的船舶，得以在美國境內港口之間運輸石油、天然氣等重要物資。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周五在 X 平台上發文表示，這是「一項針對性強且短期的許可，旨在准許販售目前滯留於海上的伊朗原油」。

他強調，伊朗「將難以取得銷售產生的任何收入」，而且這項短期許可僅針對已在運輸途中的石油，不允許新的購買或生產活動。

貝森特本周四曾說，若解除對滯留海上的伊朗石油制裁，美國可以迅速向全球市場提供約 1.4 億桶石油。

美國先前也曾針對遭制裁而存放在油輪上的俄羅斯原油採取類似措施，目的都在增加市場供應。