鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-21 06:50

美國總統川普週五 (20 日) 表示，美方在伊朗戰事中的軍事目標已接近完成，華府正評估逐步縮減在中東的軍事行動。此番談話顯示，在持續數週的軍事打擊後，美國對戰局進展抱持相對樂觀態度。

川普：接近達成對伊五大目標 考慮「逐步縮減」軍事行動 (圖：shutetrstock)

據川普在 Truth Social 發文指出，目前對伊朗行動已朝五大目標推進，包括削弱伊朗飛彈能力、摧毀其國防工業體系、打擊海軍與空軍戰力、阻止伊朗發展核武能力，以及強化對以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、巴林與科威特等區域盟友的保護。

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在能源戰略方面，川普強調，全球重要石油運輸要道荷姆茲海峽未來應由依賴該航道的國家負責安全維護，而非由美國承擔主要責任。他表示，若相關國家提出請求，美方仍願意提供支援，但隨著伊朗威脅逐步被排除，該區域的安全維護應可由其他國家接手。

此次美國與以色列對伊朗的軍事行動自 2 月 28 日展開，至今已對伊朗軍事體系造成重大打擊。據外媒統計，衝突已造成約 1,300 人死亡，其中包括伊朗最高領袖哈米尼，顯示戰事對伊朗政權結構帶來顯著衝擊。

戰事升溫已對金融市場造成衝擊，美股連續第四週下滑，油價則因供應風險升高而走揚。伊朗自衝突爆發以來實質封鎖荷姆茲海峽，進一步加劇全球能源緊張。

川普週五稍早受訪時指出，美國「現在就可以結束戰爭」，但仍傾向持續推進攻勢，並認為從軍事角度來看，美方已取得主導地位。他同時批評北約盟友未積極參與，並呼籲中國與日本加入維護航道安全的行列。

儘管川普重申不會派遣地面部隊進入伊朗，但多家媒體報導，美國國防部已部署最多 2,500 名陸戰隊員前往中東，為一週內第二波增兵行動，顯示區域緊張情勢仍在升高。

川普週五最新 Truth Social 全文如下：

(圖：川普 Truth Social)

我們在針對伊朗這個恐怖政權的中東軍事行動上，正非常接近達成我們的目標，同時也在考慮逐步縮減我們的軍事投入：

全面削弱伊朗的飛彈能力、發射系統及所有相關設施。 摧毀伊朗的國防工業基礎。 殲滅其海軍與空軍，包括防空武器系統。 絕不允許伊朗接近核武能力，並確保美國始終能在必要時迅速且強力回應。 以最高程度保護我們在中東的盟友，包括以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特等國。

荷姆茲海峽的安全與巡防，應由使用該航道的其他國家負責，美國不應承擔這項任務！若有需要，我們會提供協助，但一旦伊朗威脅被消除，這應該不再是必要之事。

重要的是，對這些國家而言，這將是一項容易的軍事行動。