鉅亨網編譯段智恆 2026-03-19 03:30

荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運正陷入近年最嚴重的瓶頸之一。隨著美國與以色列對伊朗的軍事行動進入第三周，伊朗對這條全球最重要能源航道的實質封鎖，使全球油氣供應面臨巨大不確定性。

根據標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 數據，自 2 月 28 日衝突爆發以來，僅有 21 艘油輪成功通過荷姆茲海峽，遠低於戰前每日超過 100 艘船舶的通行規模。航運活動大幅減少，使大量船舶被迫停留在附近海域等待情勢明朗。

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海事情報公司 Windward 指出，目前約有 400 艘船舶在阿曼灣 (Gulf of Oman) 一帶活動，形成龐大的航運壅塞，數千名船員被迫滯留在船上。許多船東開始尋找替代港口或調整航線，以避開這條高度緊張的能源通道。

儘管伊朗對海峽保持嚴格控制，仍有少數船舶在不同條件下成功通行。海事分析人士認為，德黑蘭似乎正在透過協商安排，選擇性允許部分非伊朗能源貨物航行。

以下是自戰事爆發以來，部分仍能通過這條關鍵能源航道的國家與船舶情況：

中國

伊朗大致避免攻擊與中國相關的船舶。Windward 指出，許多在波斯灣活動的船舶透過 AIS(自動識別系統) 標示與中國船東或中國船員相關的訊號，顯示其可能試圖表明中立身分，以降低遭攻擊風險。

Windward 分析師表示，這種模式顯示可能存在某種「非正式通行篩選機制」，讓標示中國背景的船舶較有機會避免成為攻擊目標。

據報導，北京正與伊朗進行磋商，希望讓中國原油運輸船以及卡達液化天然氣運輸船得以通過海峽。戰事爆發以來，伊朗仍持續向中國輸送數百萬桶原油。

根據 Lloyd’s List Intelligence 資料，3 月 1 日至 3 月 15 日期間，共有 11 艘與中國相關的船舶通過荷姆茲海峽，多數為一般貨船。不過由中國大型船東營運的油輪仍普遍避開該航道。

中國國有航運公司中國遠洋海運集團 (Cosco Shipping) 本月稍早也宣布暫停所有往返中東港口的新訂航運。

即便如此，標示中國背景並不保證絕對安全。一艘透過 AIS 標示「中國船東」的船舶在 3 月 12 日航行途中仍遭彈片擊中。該船當時正從波斯灣前往阿聯傑貝阿里港 (Jebel Ali)。這起事件也讓中國船舶對航行荷姆茲海峽更加謹慎。

希臘

部分希臘船東則成為最早嘗試恢復航行的主流航運業者之一。

由雅典 Dynacom Tankers Management 管理、懸掛賴比瑞亞旗的蘇伊士型油輪「Shenlong」約在 3 月 8 日通過海峽，載運約 100 萬桶沙烏地原油，目的地為印度孟買。

另一艘油輪「Smyrni」同樣載運沙烏地原油，上周也成功通過海峽並停泊在孟買外海。

Lloyd’s List Intelligence 指出，目前仍不清楚「Smyrni」是否因為貨物目的地為印度而獲得通行許可。

印度

印度外交部長蘇杰生 (S. Jaishankar) 表示，印度與伊朗的直接對話已取得一定成果。

他向英國《金融時報》(FT) 表示：「我目前正與伊朗方面進行溝通，而這些溝通確實取得了一些成果。如果這些努力能帶來結果，我自然會繼續推進。」

兩艘由印度航運公司 Shipping Corp. of India 營運、載運液化石油氣 (LPG) 的船舶也獲准通過海峽，其中一艘已於周日抵達目的地，另一艘預計在周二抵達。

同時仍有約 22 艘載運原油、液化石油氣與液化天然氣的船舶停泊在海峽附近，等待通行確認。

巴基斯坦、土耳其

本周一，一艘懸掛巴基斯坦旗、載運阿聯酋阿布達比原油的 Aframax 型油輪成功通過荷姆茲海峽，成為首艘在公開定位訊號下確認通過的非伊朗貨船。

航運數據公司 Kpler 指出，這顯示部分貨物運輸可能透過協商獲得「安全通行」安排。

土耳其方面也證實，一艘土耳其船東的船舶在停靠伊朗港口後獲准通行。不過目前仍有 14 艘土耳其船舶停留在附近海域等待通行許可。

「隨機」攻擊與航線改道

儘管仍有零星船舶通過，但整體而言荷姆茲海峽仍接近封閉狀態，伊朗持續對船舶發動零星攻擊，使全球能源航運幾乎停滯。

海事分析人士指出，這些攻擊似乎缺乏明確模式，更像是刻意製造混亂與干擾。

國際海事組織 (IMO) 表示，目前已有至少 16 艘船舶在阿聯富查伊拉港(Fujairah)、伊拉克 Khor Al Zubair 港以及阿曼灣附近海域遭攻擊。

部分遭攻擊船舶與美國、阿聯酋及英國等西方或波斯灣國家存在船東或註冊關聯，但也有來自泰國、越南與巴西的船舶受波及。

Lloyd’s List Intelligence 資深風險分析師迪亞昆 (Bridget Diakun) 指出，攻擊模式缺乏規律，使航運業難以評估風險並規劃航線。

隨著安全風險升高，許多船東正尋求替代航線與港口。Kpler 數據顯示，衝突爆發時共有 81 艘貨櫃船正前往荷姆茲海峽沿岸港口，其中 43 艘已改道前往其他波斯灣港口，其餘則完全避開該區域。

部分貨物已改由阿聯富查伊拉與 Khor Fakkan 港口，以及阿曼蘇哈爾港 (Sohar) 卸貨，再透過陸路運輸送往最終目的地。