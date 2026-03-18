鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-19 05:30

伊朗最高領袖穆吉塔巴週三 (18 日) 發表罕見書面聲明，揚言將就伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼遭擊斃一事進行報復，警告兇手必將為這筆血債付出代價。

拉里賈尼遭擊斃後 穆吉塔巴罕見書面聲明 揚言「血債必須血償」 (圖：shutterstock)

穆吉塔巴罕見發表書面聲明，針對伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼遭擊斃一事揚言報復。

‌



他在聲明中表示，毫無疑問，暗殺這樣一位人物，本身就足以顯示此人的重要性，以及伊斯蘭敵人對他的仇恨，烈士流下的鮮血必將討回代價，殺害這位烈士的罪犯很快就會受到懲罰。

這也是他在接替已故最高領袖哈米尼後，第二度以最高領袖身分對外發聲，顯示伊朗高層正試圖在權力震盪下穩定內部與對外釋放強硬訊號。以色列與美國官員則認為，穆吉塔巴在最初幾波針對伊朗的攻擊中曾受傷。

除了拉里賈尼、伊朗伊斯蘭革命衛隊巴斯基民兵組織 (Basij force) 指揮官蘇萊曼尼 (Gholamreza Soleimani) 已遭以色列襲擊遇害，週三伊朗高層再傳遇襲身亡。以色列軍方擊斃伊朗情報部長哈提卜 (Esmail Khatib)，成為近期伊朗接連失去多名核心高官的最新一例。

同時，以色列週三襲擊伊朗與卡達共享的大型天然氣田，中東能源局勢再度急遽升溫。全球原油定價基準布蘭特原油期貨一度飆升至接近每桶 110 美元，伊朗隨後也發出強烈報復警告，令市場對全球能源供應與經濟前景的憂慮進一步升高。

伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》週三報導指出，伊斯蘭革命衛隊已將沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達的煉油廠與其他能源基礎設施列為「合法且優先的打擊目標」，以回應以色列對伊朗天然氣設施的攻擊。

在華府方面，川普政府國安高層官員自週三起連續赴國會出席聽證，預料將就對伊戰事、傷亡情況與後續戰略面臨國會嚴格檢視。