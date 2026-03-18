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伊朗能源設施遭襲 全球油價恐維持高檔

鉅亨網編譯段智恆

中東局勢再度升溫，伊朗能源設施遭空襲後，全球油市出現劇烈波動。市場分析指出，荷姆茲海峽航運幾乎停滯，全球石油供應正面臨前所未見的衝擊，國際油價迅速飆升。

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伊朗能源設施遭襲 全球油價恐維持高檔(圖：REUTERS/TPG)

(圖：ZeroHedge)
伊朗能源設施遭空襲後，全球油市出現劇烈波動。(圖：ZeroHedge)

伊朗國營媒體報導，波斯灣地區的南帕爾斯 (South Pars) 天然氣田部分設施遭空襲。有外媒引述消息指出，以色列可能是攻擊幕後主使。若消息屬實，將是本輪衝突中伊朗上游油氣設施首次遭到直接打擊。

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南帕爾斯氣田是伊朗天然氣供應的核心，也是全球最大的天然氣田之一。(圖：ZeroHedge)

南帕爾斯氣田是伊朗天然氣供應的核心，也是全球最大的天然氣田之一，與卡達共同開發。在卡達境內該氣田被稱為北方氣田 (North Field)。伊朗 2025 年在該氣田的日產量已達 7.3 億立方公尺，創下歷史新高。

外媒報導指出，氣田第 3、4、5 與 6 期開發區遭到空襲，顯示伊朗能源系統的核心上游設施可能受到破壞。由於伊朗大部分天然氣產量來自該氣田，其對電力、石化產業與冬季供暖至關重要。

市場對能源供應風險的憂慮迅速反映在油價上。消息傳出後，西德州原油 (WTI) 期貨價格迅速升至每桶 95 美元。市場人士警告，若能源設施持續遭到攻擊，油市供應衝擊恐進一步擴大。

(圖：ZeroHedge)
消息傳出後，西德州原油 (WTI) 期貨價格迅速升至每桶 95 美元。(圖：ZeroHedge)
荷姆茲航運近乎停滯 全球供應面臨衝擊

分析機構指出，荷姆茲海峽目前的油輪運輸幾乎陷入停滯。衝突爆發前三周，該海峽每日油輪運量約 1,400 萬桶，如今僅剩約 40 萬桶，顯示全球能源運輸動脈正受到嚴重干擾。

高盛分析師指出，目前海峽航運量較正常水準下降約 98%，波斯灣石油供應受衝擊規模約達每日 1,500 萬桶，是 2022 年俄羅斯石油供應衝擊高峰時的 15 倍。

(圖：ZeroHedge)
高盛分析師指出，目前海峽航運量較正常水準下降約 98%。(圖：ZeroHedge)
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(圖：ZeroHedge)

分析人士警告，全球市場「實體石油」正在消失，可能在未來幾周引發需求破壞。Westpac 銀行分析師表示，在衝突持續情況下，布蘭特原油價格可能維持在每桶 95 至 110 美元區間，若煉油設施遭到攻擊或海峽進一步布雷，油價可能再上升 10 至 20 美元。

隨著荷姆茲航道安全惡化，中東產油國開始尋找替代運輸路線。伊拉克已啟動通往土耳其傑伊漢港 (Ceyhan) 的輸油管線，初期輸送能力約 25 萬桶 / 日，並搭配來自庫德地區約 21 萬桶 / 日的原油輸送，藉此繞過荷姆茲海峽。

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伊拉克已啟動通往土耳其傑伊漢港 (Ceyhan) 的輸油管線。(圖：ZeroHedge)

在海峽運輸受阻情況下，伊拉克石油產量一度降至每日約 140 萬桶，僅為海峽封鎖前水準的三分之一。沙烏地阿拉伯也將部分原油改經東西管線輸往紅海港口，以降低海峽風險。

伊朗強化海峽控制 地緣風險持續升溫

市場數據顯示，在衝突初期一周內，通過荷姆茲海峽的 20 艘油輪中約 35% 與伊朗相關；隨後一周，離開該區域的 8 艘油輪中有 5 艘屬於伊朗相關船隻，顯示伊朗對該航道的掌控程度正在提升。

地緣政治緊張情勢亦進一步升高。伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼 (Ali Larijani) 日前在衝突中身亡，部分分析人士認為此事可能促使伊朗更積極干擾能源運輸。

與此同時，美國政府面臨是否護航油輪的壓力。部分專家指出，美國若介入護航行動，可能使軍事局勢更加緊張。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 近日表示，戰後應重新設計荷姆茲海峽的航運規則，以確保航道在符合伊朗與區域利益的條件下維持安全通行。

分析人士指出，在衝突短期內難以結束的情況下，中東產油國正逐步將原油出口改由管線運輸，以降低對荷姆茲海峽的依賴。然而全球能源供應仍可能長時間維持緊張局面。


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