鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-14 09:30

中東局勢愈演愈烈，伊朗封鎖荷姆茲海峽的措施卻出現罕見例外，據傳兩艘懸掛印度國旗的液化石油氣 (LPG) 運輸船，獲准安全通行該海峽。由於美伊開戰後，印度液化石油氣 (桶裝瓦斯) 進口受阻、供應吃緊，此消息對印度民眾來說，是極大的緩解。

在美伊聯軍對伊朗發動空襲以來，伊朗基本上已經封鎖了荷姆茲海峽的航運，導致這個掌握了全球五分之一石油和海運液化天然氣運輸的運輸要道幾乎停航。

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消息人士透露，懸掛印度國旗的液化石油氣運輸船「希瓦利克號」(Shivalik)，在印度海軍護航下穿越了海峽，另一艘船「南達 · 德維號」(Nanda Devi) 預料將在未來幾小時內通過。這兩艘都隸屬國營的印度航運公司 (Shipping Corp of India)。



伊朗曾表示，不會允許任何運往美國或其盟友的物資通過海峽，但印度已尋求豁免。

印度總理莫迪周四表示，他已與伊朗總統通話，討論來自波斯灣地區的貨物和能源運輸問題。

印度是全球第二大液化石油氣進口國，去年消耗的 3315 萬噸烹飪用氣中有 60% 靠進口，而進口的烹飪用氣中，又有 90% 來自中東。

考量到戰爭可能導致高度依賴進口的家用瓦斯斷供，印度出現電磁爐熱賣的風潮，沃爾瑪旗下 Flipkart 等電商平台上，多款電磁爐已經缺貨。

印度先前曾為一艘在戰爭爆發後靠岸的伊朗船隻上的 183 名船員提供避難所。該船是曾參與印度軍事演習的三艘船隻之一，其中一艘在斯里蘭卡附近海域被美國魚雷擊沉。