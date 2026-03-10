鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-10 14:40

荷姆茲海峽交通幾近停擺超過一個禮拜，讓國際油價一路大漲，然而海峽封鎖的長遠衝擊，對液化天然氣 (LNG) 市場的影響恐怕更甚於石油。

不只是石油危機 荷姆茲海峽封鎖重創LNG市場、亞洲首當其衝 (圖:Shutterstock)

原因在於 LNG 的運輸難度遠高於原油，而且生產地高度集中：全球約 20% 的 LNG 經由荷姆茲海峽出口，大部分來自卡達。上周伊朗無人機攻擊事件發生後，卡達立即中斷生產，全球天然氣價格隨之急漲。

歐洲天然氣價格上周單周暴漲 63%，創下 2022 年 3 月俄羅斯入侵烏克蘭以來最大單周漲幅。由於卡達 LNG 主要流向亞洲市場，亞洲氣價漲勢更凌厲，周一 (9 日) 早盤攀升至每百萬英熱單位(MMBtu)23.40 美元。

亞洲各國正積極尋覓替代貨源，隨著歐、亞氣價價差持續擴大，部分原定駛往歐洲的 LNG 船隻已掉頭改赴亞洲。

沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國有一部分原油可改道透過管線輸送，但天然氣卻缺乏相同的基礎設施，換言之，長途運輸天然氣必須仰賴船運。

Rapidan Energy 全球天然氣與 LNG 研究主任 Alex Munton 表示，儘管中東多國皆產油，但天然氣生產高度集中於卡達的單一工業聚落，使市場前景更加脆弱。

Munton 表示，真正的風險在於：一旦荷姆茲海峽恢復通行，卡達 Ras Laffan 的 LNG 廠要恢復生產究竟有多困難。

天然氣的液化是一套工業流程，需要讓氣體冷卻降溫，複雜程度遠超過原油生產，重啟所需時間也將長得多。

Rapidan 預測，該地區 LNG 要恢復出口的前提，是船舶通過荷姆茲海峽的安全性必須獲得百分之百確認。保險因素是一大考量——一艘 LNG 運輸船造價高達 2.5 億美元——但製程的高度複雜，意味著營運無法依據外界對局勢升溫或降溫的判斷而隨時啟用或停止。

Rapidan 並指出，全面復產需要數周而非數天，且整座工廠從來沒有全面停產的先例。

Munton 說：「我認為，現在衝突才爆發第一周，外界尚未充分意識到卡達停產將持續多久，以及這對全球供應和全球市場將產生何等影響。」

美國雖是全球最大 LNG 出口國，但產能幾乎已滿載運行，全球也幾乎無額外產能可供調度。在供給無法增加的情況下，最終可能得靠需求萎縮讓市場重新平衡，例如以相對廉價的煤炭取代天然氣。

然而 Munton 警告，若衝突進一步升溫，例如卡達 LNG 基礎設施遭受額外攻擊，影響可能更為深遠。Rapidan 認為，伊朗對 Ras Laffan 的攻擊不過是「警告意味濃厚的一擊」。

Munton 如此形容：「那座工業聚落就是一隻坐以待斃的鴨子，如果伊朗想對卡達 LNG 產能造成重大破壞，它辦得到…… 若伊朗鐵了心要摧毀那座廠，根本沒有辦法完全防禦。」

他說：「中東石油生產不可能因單一節點被摧毀而全面癱瘓，因為油田太多、產油國太多、廠房設施也太多…… 但 LNG 就只有那一座設施。那是一座龐大的複合廠區，終究只有一座。」