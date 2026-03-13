鉅亨網新聞中心 2026-03-14 06:00

隨著中東衝突升高並波及能源運輸要道，全球半導體供應鏈正面臨新的不確定性。市場關注，若荷姆茲海峽長時間封鎖，不僅能源市場將持續震盪，亞洲晶片產業所仰賴的多項關鍵原料供應也可能受到衝擊，進一步威脅全球約一半的半導體產能。

《日經亞洲》3 月 12 日報導指出，中東局勢已成為東亞政府與科技產業高度警戒的風險來源。南韓總統府政策辦公室主任金容範 (Kim Yong-beom) 表示，中東情勢升級已不只是區域問題，而是「全球共同的危機」，對能源與高科技產業都構成潛在威脅。

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南韓產業界目前最擔憂的是氦氣供應問題。氦氣是半導體製造過程中晶圓冷卻不可或缺的工業氣體，一旦供應受阻，可能直接影響晶片生產效率。根據韓國國際貿易協會統計，南韓 2025 年多達 65% 的氦氣來自卡達。卡達國營能源企業卡達能源已於 3 月 4 日宣布進入「不可抗力」(force majeure)狀態，暫時免除部分供應義務，影響範圍涵蓋液化天然氣 (LNG) 與氦氣供應。

除了氦氣之外，另一項重要材料溴同樣存在高度風險。溴被廣泛用於半導體電路製程，南韓目前約 98% 的溴仰賴以色列供應，在中東衝突擴大之際，供應前景同樣充滿不確定性。南韓政府已針對 14 種高度依賴中東來源的半導體材料與設備展開緊急調查，以評估供應中斷可能帶來的影響。

半導體記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 表示，公司已積極推動氦氣與其他材料來源多元化，並維持一定庫存以因應短期衝擊。不過南韓政府坦言，若中東運輸受阻時間過長，材料短缺與價格上漲恐怕難以避免。

在中國台灣方面，能源供應安全同樣成為晶片產業關注焦點。隨著 2025 年最後一座核能發電廠退役，液化天然氣已占中國台灣整體能源結構約 50%。目前卡達供應中國台灣約三分之一的 LNG 進口，一旦中東運輸受到干擾，可能對能源供應與電力穩定帶來壓力，而穩定電力是晶圓廠維持產能的重要條件。

相較之下，日本工業氣體企業在氦氣供應方面的風險相對較低。日本工業氣體大廠巖谷產業已停止向卡達採購氦氣，目前主要向美國供貨商進貨，並保有一定庫存。另一家主要供應商日本酸素控股也表示，其氦氣來源主要來自美國，因此短期內供應與銷售均未受到影響。

產業顧問機構波士頓顧問公司與美國半導體產業協會的統計顯示，南韓與中國台灣各占全球約 18% 的晶片產能，日本則約占 15%。三地合計支撐全球約 51% 的半導體製造能力，形成全球科技產業最重要的生產基地。

市場人士指出，若荷姆茲海峽封鎖持續並進一步干擾能源與工業氣體運輸，將可能對全球半導體供應鏈造成連鎖效應。從晶圓製造所需的氦氣、溴，到支撐晶圓廠運作的 LNG 能源供應，一旦任何環節出現長期中斷，都可能導致晶片產能瓶頸，進而影響全球電子與科技產業。