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隨著中東衝突升高並波及能源運輸要道，全球半導體供應鏈正面臨新的不確定性。市場關注，若荷姆茲海峽長時間封鎖，不僅能源市場將持續震盪，亞洲晶片產業所仰賴的多項關鍵原料供應也可能受到衝擊，進一步威脅全球約一半的半導體產能。
《日經亞洲》3 月 12 日報導指出，中東局勢已成為東亞政府與科技產業高度警戒的風險來源。南韓總統府政策辦公室主任金容範 (Kim Yong-beom) 表示，中東情勢升級已不只是區域問題，而是「全球共同的危機」，對能源與高科技產業都構成潛在威脅。
南韓產業界目前最擔憂的是氦氣供應問題。氦氣是半導體製造過程中晶圓冷卻不可或缺的工業氣體，一旦供應受阻，可能直接影響晶片生產效率。根據韓國國際貿易協會統計，南韓 2025 年多達 65% 的氦氣來自卡達。卡達國營能源企業卡達能源已於 3 月 4 日宣布進入「不可抗力」(force majeure)狀態，暫時免除部分供應義務，影響範圍涵蓋液化天然氣 (LNG) 與氦氣供應。
除了氦氣之外，另一項重要材料溴同樣存在高度風險。溴被廣泛用於半導體電路製程，南韓目前約 98% 的溴仰賴以色列供應，在中東衝突擴大之際，供應前景同樣充滿不確定性。南韓政府已針對 14 種高度依賴中東來源的半導體材料與設備展開緊急調查，以評估供應中斷可能帶來的影響。
半導體記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 表示，公司已積極推動氦氣與其他材料來源多元化，並維持一定庫存以因應短期衝擊。不過南韓政府坦言，若中東運輸受阻時間過長，材料短缺與價格上漲恐怕難以避免。
在中國台灣方面，能源供應安全同樣成為晶片產業關注焦點。隨著 2025 年最後一座核能發電廠退役，液化天然氣已占中國台灣整體能源結構約 50%。目前卡達供應中國台灣約三分之一的 LNG 進口，一旦中東運輸受到干擾，可能對能源供應與電力穩定帶來壓力，而穩定電力是晶圓廠維持產能的重要條件。
相較之下，日本工業氣體企業在氦氣供應方面的風險相對較低。日本工業氣體大廠巖谷產業已停止向卡達採購氦氣，目前主要向美國供貨商進貨，並保有一定庫存。另一家主要供應商日本酸素控股也表示，其氦氣來源主要來自美國，因此短期內供應與銷售均未受到影響。
產業顧問機構波士頓顧問公司與美國半導體產業協會的統計顯示，南韓與中國台灣各占全球約 18% 的晶片產能，日本則約占 15%。三地合計支撐全球約 51% 的半導體製造能力，形成全球科技產業最重要的生產基地。
市場人士指出，若荷姆茲海峽封鎖持續並進一步干擾能源與工業氣體運輸，將可能對全球半導體供應鏈造成連鎖效應。從晶圓製造所需的氦氣、溴，到支撐晶圓廠運作的 LNG 能源供應，一旦任何環節出現長期中斷，都可能導致晶片產能瓶頸，進而影響全球電子與科技產業。
在全球晶片供應仍高度集中於東亞的情況下，中東地緣政治風險正成為半導體產業新的不確定因素，也使各國政府與科技企業加快尋找供應鏈多元化與能源安全的因應策略。
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