卡達境內、全球規模最大的液化天然氣（LNG）基地已連續 5 天未見出口紀錄，創下自 2008 年觀測數據以來的最長停擺期，恐將進一步推升全球燃料價格。

全球20%供應斷氣！卡達LNG出口創2008年以來最長停擺。(圖:shutterstock)

根據《彭博社》分析 Kpler 船舶追蹤數據顯示，過去 5 天沒有任何一艘滿載 LNG 的油輪自拉斯拉凡（Ras Laffan）設施啟航。自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動空襲以來，也沒有任何 LNG 船隻通過荷姆茲海峽。

這座供應全球近二成 LNG 的液化出口中心，出現前所未見的停擺，主因是上週初遭伊朗無人機攻擊，隨即引發歐亞兩地天然氣價格飆升。雖然拉斯拉凡在停產後，曾利用庫存裝載了少數船次，但最後一批出貨也止於上週五。

卡達的大部分 LNG 供應原本流向亞洲進口國，目前這些買家正尋求替代來源，或被迫減少對終端用戶的供氣，例如化肥廠與各類工業部門。