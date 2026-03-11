鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-12 00:30

綜合外媒周三 (11 日) 報導，隨著卡達液化天然氣 (LNG) 生產設施停擺，全球能源供應鏈開始受到衝擊。知情人士透露，全球最大 LNG 交易商殼牌 (SHEL-US) 已對其客戶宣布「不可抗力」(Force Majeure)，暫停部分與卡達天然氣相關的供應合約，顯示中東戰事帶來的能源供應風險正迅速擴散至全球市場。

卡達LNG停產衝擊全球供應！殼牌宣布不可抗力(圖：REUTERS/TPG)

消息人士指出，殼牌對其全球客戶發出通知，表示由於卡達能源公司 (QatarEnergy) 宣布不可抗力，導致其取得的 LNG 貨源受限，因此公司也將對相關轉售合約啟動不可抗力條款。不可抗力通常用於描述企業無法控制的突發事件，例如戰爭或自然災害，並可讓公司在無需承擔違約責任的情況下暫停履行合約。

‌



卡達是全球第二大 LNG 出口國。由於位於拉斯拉凡 (Ras Laffan) 的全球最大液化天然氣出口設施上周遭無人機攻擊後被迫停產，卡達能源已宣布對 LNG 出口啟動不可抗力措施。知情人士表示，卡達方面向客戶發出的通知指出，3 月出貨仍可維持正常，但供應衝擊可能自 4 月開始顯現。

市場人士指出，殼牌長期從卡達採購大量天然氣。分析師估計，殼牌每年自卡達取得約 680 萬噸 LNG，而法國能源巨頭道達爾能源 (TotalEnergies) 則約為 520 萬噸。兩家公司同時也是卡達北方氣田 (North Field) 擴建計畫的重要合作夥伴，該計畫目標在 2027 年前進一步提升產能。

除了殼牌之外，其他部分 LNG 買家也已向客戶發出類似通知。一些亞洲公司以及能源貿易商正評估供應衝擊對市場的影響。消息人士指出，法國道達爾能源目前尚未宣布不可抗力。

此外，阿曼國營能源貿易公司 OQ 也因卡達供應中斷，向孟加拉客戶宣布不可抗力，顯示供應鏈衝擊已擴散至與卡達沒有直接長期合約的市場。

市場分析人士指出，卡達在全球 LNG 市場占有舉足輕重的地位，一旦主要出口設施停擺，其影響往往迅速擴散至整個能源市場。LG Energy Group 交易與風險管理主管帕特里奇 (Tim Partridge) 表示，當前全球能源供應體系本已處於微妙平衡，中東衝突使整個能源生態系統面臨巨大壓力。