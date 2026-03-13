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美國與伊朗衝突持續升溫之際，市場正尋找歷史經驗作為參考。根據花旗銀行最新研究報告，1980 年代兩伊戰爭期間的「油輪戰爭」(Tanker War) 可能比 1970 年代石油危機更接近當前市場環境，並為投資人提供更具參考價值的資產配置線索。同時，巴克萊策略團隊警告，如果荷姆茲海峽封鎖持續、油價長時間維持在每桶 100 美元以上，市場對川普政府能迅速結束衝突並穩定股市的信心可能逐漸削弱。
美伊衝突已持續近兩週，市場波動明顯升高。國際油價重新回到三位數區間，美股承壓下行，投資人對衝突持續時間的耐心逐漸下降。巴克萊指出，目前市場仍普遍預期衝突將在短期內結束，因此整體情緒仍保持相對穩定，但這種預期建立在衝突不會進一步升級的假設之上。一旦荷姆茲海峽封鎖持續，並導致油價穩定站上每桶 100 美元，投資人對「川普政府可透過政策手段為股市提供支撐」的信心將面臨考驗。
在分析過去五次重大石油危機後，花旗全球宏觀策略團隊認為，市場習慣引用的 1970 年代石油危機並不適合作為當前局勢的主要參照。1973 年贖罪日戰爭與 1979 年伊朗革命曾引發兩次全球能源衝擊，並對世界經濟造成劇烈動盪，但當時的市場結構與現在存在明顯差異。花旗策略師指出，1970 年代油價長期處於價格管制與人為「釘住」狀態，市場波動被壓抑，一旦控制機制瓦解，被壓制的波動性集中釋放，造成比自由市場更劇烈的衝擊。
此外，當前全球能源格局也與 1970 年代不同。首先，美國如今已成為石油淨出口國，而非高度依賴進口的能源消費國。其次，全球經濟對石油的依賴程度相較數十年前已大幅下降。這些結構性差異使得 1970 年代石油危機對當前市場的參考價值相對有限。
相較之下，花旗認為 1980 年代兩伊戰爭期間的「油輪戰爭」更具可比性。當時伊朗與伊拉克在波斯灣互相攻擊對方與第三方油輪，導致荷姆茲海峽油輪通行量一度下降約 20%，最終迫使美國海軍出動護航行動。從市場表現來看，當時油價在 1987 年 7 月一艘美國船隻觸雷事件後達到高點，但美股整體表現並未因此崩潰。標普 500 指數在整個衝突期間仍維持上升趨勢，儘管 1987 年 10 月市場發生著名的「黑色星期一」股災。
花旗策略師認為，這段歷史顯示，即使在地緣衝突與能源衝擊同時出現的極端環境下，股市仍可能展現一定韌性，因此對當前市場具有重要參考價值。
在資產配置方面，花旗觀察到全球投資人近期已明顯調整持股結構。與衝突爆發前相比，投資人已大幅削減對韓國綜合股價指數 (Kospi) 與英國富時 100 指數的超配，同時對納斯達克指數的低配程度有所收窄，但對羅素 2000 小型股指數的低配則進一步加深。策略師指出，這反映市場正在修正此前幾季盛行的「板塊擴散交易」，資金重新集中於大型科技股等防禦性資產，而對經濟週期更敏感的小型股則遭到減碼。
基於這一趨勢，花旗維持對美股整體市場的超配評級，但將美國小型股從原本的超配下調至中性，並建議投資人優先配置大型科技股。不過策略師同時提醒，市場波動率仍處於較高水平，投資人應等待波動率回落後再進一步加倉。
花旗也指出，國際能源總署 (IEA) 主導的全球協調釋放戰略石油儲備措施並未成功壓低油價，這是一個值得警惕的訊號。策略師表示，在能源供應仍存在不確定性的情況下，油價可能持續受到支撐，因此投資人應保持謹慎。
另一方面，巴克萊策略團隊對散戶投資人情緒的追蹤顯示，目前市場情緒雖然已出現降溫，但仍未達到通常伴隨市場大幅拋售的極度悲觀水平。近期與客戶溝通的結果顯示，多數投資人仍選擇觀望，部分投資人透過買入下行保護工具進行避險，但市場尚未出現大規模撤資或集中拋售的情況。
巴克萊認為，這種相對穩定的情緒與市場仍押注衝突將在短期內結束的預期一致。然而策略師警告，這種市場韌性存在明確的條件限制。如果荷姆茲海峽局勢演變為長期對峙，並持續干擾全球能源供應，市場對川普政府能迅速結束衝突並穩定金融市場的信心可能迅速減弱。
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