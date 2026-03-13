鉅亨網新聞中心 2026-03-14 07:00

美國與伊朗衝突持續升溫之際，市場正尋找歷史經驗作為參考。根據花旗銀行最新研究報告，1980 年代兩伊戰爭期間的「油輪戰爭」(Tanker War) 可能比 1970 年代石油危機更接近當前市場環境，並為投資人提供更具參考價值的資產配置線索。同時，巴克萊策略團隊警告，如果荷姆茲海峽封鎖持續、油價長時間維持在每桶 100 美元以上，市場對川普政府能迅速結束衝突並穩定股市的信心可能逐漸削弱。

美伊衝突已持續近兩週，市場波動明顯升高。國際油價重新回到三位數區間，美股承壓下行，投資人對衝突持續時間的耐心逐漸下降。巴克萊指出，目前市場仍普遍預期衝突將在短期內結束，因此整體情緒仍保持相對穩定，但這種預期建立在衝突不會進一步升級的假設之上。一旦荷姆茲海峽封鎖持續，並導致油價穩定站上每桶 100 美元，投資人對「川普政府可透過政策手段為股市提供支撐」的信心將面臨考驗。

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在分析過去五次重大石油危機後，花旗全球宏觀策略團隊認為，市場習慣引用的 1970 年代石油危機並不適合作為當前局勢的主要參照。1973 年贖罪日戰爭與 1979 年伊朗革命曾引發兩次全球能源衝擊，並對世界經濟造成劇烈動盪，但當時的市場結構與現在存在明顯差異。花旗策略師指出，1970 年代油價長期處於價格管制與人為「釘住」狀態，市場波動被壓抑，一旦控制機制瓦解，被壓制的波動性集中釋放，造成比自由市場更劇烈的衝擊。

此外，當前全球能源格局也與 1970 年代不同。首先，美國如今已成為石油淨出口國，而非高度依賴進口的能源消費國。其次，全球經濟對石油的依賴程度相較數十年前已大幅下降。這些結構性差異使得 1970 年代石油危機對當前市場的參考價值相對有限。

相較之下，花旗認為 1980 年代兩伊戰爭期間的「油輪戰爭」更具可比性。當時伊朗與伊拉克在波斯灣互相攻擊對方與第三方油輪，導致荷姆茲海峽油輪通行量一度下降約 20%，最終迫使美國海軍出動護航行動。從市場表現來看，當時油價在 1987 年 7 月一艘美國船隻觸雷事件後達到高點，但美股整體表現並未因此崩潰。標普 500 指數在整個衝突期間仍維持上升趨勢，儘管 1987 年 10 月市場發生著名的「黑色星期一」股災。

花旗策略師認為，這段歷史顯示，即使在地緣衝突與能源衝擊同時出現的極端環境下，股市仍可能展現一定韌性，因此對當前市場具有重要參考價值。

在資產配置方面，花旗觀察到全球投資人近期已明顯調整持股結構。與衝突爆發前相比，投資人已大幅削減對韓國綜合股價指數 (Kospi) 與英國富時 100 指數的超配，同時對納斯達克指數的低配程度有所收窄，但對羅素 2000 小型股指數的低配則進一步加深。策略師指出，這反映市場正在修正此前幾季盛行的「板塊擴散交易」，資金重新集中於大型科技股等防禦性資產，而對經濟週期更敏感的小型股則遭到減碼。

基於這一趨勢，花旗維持對美股整體市場的超配評級，但將美國小型股從原本的超配下調至中性，並建議投資人優先配置大型科技股。不過策略師同時提醒，市場波動率仍處於較高水平，投資人應等待波動率回落後再進一步加倉。

花旗也指出，國際能源總署 (IEA) 主導的全球協調釋放戰略石油儲備措施並未成功壓低油價，這是一個值得警惕的訊號。策略師表示，在能源供應仍存在不確定性的情況下，油價可能持續受到支撐，因此投資人應保持謹慎。

另一方面，巴克萊策略團隊對散戶投資人情緒的追蹤顯示，目前市場情緒雖然已出現降溫，但仍未達到通常伴隨市場大幅拋售的極度悲觀水平。近期與客戶溝通的結果顯示，多數投資人仍選擇觀望，部分投資人透過買入下行保護工具進行避險，但市場尚未出現大規模撤資或集中拋售的情況。