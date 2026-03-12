鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-13 04:30

中東戰情持續升溫，伊朗最高領導人穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 揚言不放棄對美以兩國進行報復之際，伊朗副外交部長塔赫特 - 拉凡奇 (Majid Takht-Ravanchi) 週四 (12 日) 表示，伊朗已允許部分國家的船隻通過荷姆茲海峽，同時否認德黑蘭在該戰略水道布設水雷，受此消息激勵，油價聞訊跌破每桶 100 美元。

美股週四午盤截稿前，國際油價漲幅有所收斂，美國西德州中質原油 (WTI) 飆漲 9.12%，暫報每桶約 95 美元，布蘭特 (Brent) 原油期貨高漲超 8%，暫報每桶約 99.84 美元

拉凡奇接受法新社 (AFP) 專訪時指出，一些國家已與伊朗方面接洽，希望船隻能安全通過荷姆茲海峽，而伊朗對相關請求採取合作態度。

他表示：「一些國家已經和我們談過通過海峽的問題，我們也與他們進行了合作。」

不過他同時強調，伊朗對航行權採取區別對待的立場。拉凡奇指出，德黑蘭認為參與對伊朗軍事行動的國家，不應從安全通行荷姆茲海峽中獲益。

伊朗對荷姆茲海峽航行權，對各國採取區別對待的立場 (圖：shutterstock)

他說：「就伊朗而言，我們認為那些加入侵略行動的國家，不應從安全通過荷姆茲海峽中受益。」

近期外界盛傳伊朗可能在荷姆茲海峽布設水雷，美國總統川普宣稱，美軍已在該海域打擊 28 艘伊朗的布雷艦。對此，拉凡奇明確否認相關說法。

他表示：「完全沒有 (伊朗設雷) 這回事，這並不是真的。」

拉凡奇也強調，伊朗希望確保未來不會再次成為戰爭的目標。

他指出，去年 6 月衝突爆發後，約 12 天曾出現所謂的「停止敵對行動」，但在約 8 至 9 個月後，美伊重新集結力量並再次發動攻擊。

他說：「我們希望看到未來不會再有戰爭被強加在伊朗身上。」

在美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，荷姆茲海峽局勢持續緊張。這條連接波斯灣與阿曼灣的狹窄航道，是全球最重要的能源運輸通道之一，全球約五分之一的原油運輸需經由此處。一旦航運持續受阻，可能進一步衝擊全球能源供應與油價走勢

據報導，印度是目前獲伊朗允許船隻安全通過荷姆茲海峽的國家之一。不過，印度外交部對相關說法保持審慎態度，表示「現在下任何結論仍為時過早」。

印度外長蘇傑生 (S. Jaishankar) 近日已就能源供應與航運安全問題，與伊朗外長阿拉格奇 (Abbas Araghchi) 進行三次通話，雙方持續就區域局勢及海上航行安全保持溝通。