2026-03-13

面對中東戰火帶動油價飆漲，且目前看不到止戰的希望，丹麥能源部長懇求民眾減少能源消耗，且盡可能不要開車。

丹麥氣候、能源和公用事業部長 Lars Aagaard 表示，由於美國和伊朗之間持續交戰，加上「油價飆升」，丹麥被迫依賴石油儲備，而且目前這場衝突看不到結束的跡象。

他接受當地廣播電台訪問時說：「丹麥民眾現在真的、真的、真的應該做的一件事是：如果有任何能源消耗是可以避免的，就盡量不要使用，如果不是非得開車，就不要開。」

他表示，如果丹麥在近期能夠節約能源，將帶來兩個正面效果，無論是民眾還是政府都能感受到，「第一，可以直接反映在民眾自己的荷包上。第二，也能讓我們的能源儲備撐得更久。」

世界上也有許多國家發出類似的警告。在英國，像 AA 這類汽車團體已呼籲駕駛人減少「非必要行程」，並調整駕駛方式以節省燃料。

越南工貿部則鼓勵企業安排遠距工作，並減少出差與運輸需求，以確保國家能源安全。

與此同時，菲律賓政府已在部分行政機關實施臨時性質的周休三日，以節約能源並降低燃料使用。