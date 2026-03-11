鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-11 18:46

由於美國、以色列對伊朗的戰爭，切斷了荷姆茲海峽的供應，雙方飛彈交火目前仍未見停止跡象，世界各國政府紛紛加緊努力，來穩定能源市場。

其中，國際能源總署 (IEA) 正考慮釋出高達 3 億至 4 億桶的緊急石油儲備，這將是該組織歷史上規模最大的一次行動，遠超 2022 年俄烏戰爭後的 1.82 億桶釋放量。

另一方面，荷姆茲海峽目前處於事實上的關閉狀態，導致能源短缺並引發全球通膨危機的擔憂。英國海軍報告指出，已有 3 艘船隻在該海峽及波斯灣疑似遭到導彈襲擊。受此影響，布蘭特原油價格一度飆升至每桶近 120 美元，目前雖回落至 90 美元左右，但今年以來的漲幅仍高達 45%。

中東主要的石油生產國，包括沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國 (UAE) 及科威特，均因航道封鎖而被迫削減產量。沙烏地阿美執行長 Amin Nasser 警告，這對全球石油市場的影響可能是「災難性的」。此外，阿聯最大的魯瓦伊斯 (Ruwais) 煉油廠在遭到無人機襲擊引發火災後已停止運作。

在軍事傷亡部分，儘管美國與以色列宣稱，空襲已摧毀伊朗超過 90% 的導彈發射器，重創其軍事能力，但美方官員坦言，要剷除由保守派神職人員與擁有約 80 萬兵力的伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 統治的政權，仍是一項極其艱鉅的任務。

目前，伊朗方面已有超過 1,300 人喪生。在黎巴嫩戰線，以色列針對真主黨的行動也造成約 570 人死亡。美軍方面，目前已有 7 名士兵陣亡，另有約 150 人受傷。

伊朗政局也發生劇變，前最高領袖哈米尼在首輪空襲中喪生，由其子穆吉塔巴 · 哈米尼 (Mojtaba Khamenei) 接任最高領袖。雖然曾有傳言指莫吉塔巴在襲擊中受傷，但伊朗官方隨後稱其健康狀況良好。

美國總統川普與以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 在戰爭走向上的分歧日益明顯。川普意識到能源危機對美國經濟及即將到來的期中選舉的威脅，已釋出希望儘早結束敵對行動的訊號。然而，納坦雅胡則明確表示行動尚未結束。

與此同時，美國國防部長海格塞斯 (Pete Hegseth) 強調，在徹底擊敗敵人之前不會鬆懈，並稱美軍正對伊朗發動「最激烈」的打擊。