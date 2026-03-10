伊朗革命衛隊最新警告：美以再搞事 一升油也別想運出去

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-11 04:00

伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人阿里 · 穆罕默德 · 納伊尼周二（10 日）在記者會上警告，稱如果美國和以色列繼續攻擊，伊朗將不允許「一升石油」從中東運出。

伊朗革命衛隊最新警告，稱美以再搞事，一升油也別想運出去。（圖：Shutterstock）

這一表態激怒了美國總統川普，他隨後發文威脅，將對伊朗採取更嚴厲打擊。

就在雙方唇槍舌劍之際，全球石油市場供應短缺，油價飆漲。面臨期中選舉的川普政府，正著手解決石油危機，包括計劃在荷姆茲海峽護航。

但美國《CNN》周一指出，這事兒沒那麼簡單，因為戰術形勢十分險惡，護航恐將美國海軍艦艇置於危險境地。

據伊朗《塔斯尼姆通訊社》報導，納伊尼當天強調，決定當前戰爭是否結束的是德黑蘭，不是華盛頓。

「我方才是決定戰爭結束的人，」納伊尼表示：「我方從（美國總統）川普那裡看到的只有謊言…… 川普用謊言挑起這場戰爭，欺騙美國民眾，現在我方的回應讓他感到困惑和絕望。」

他指出，川普宣稱要干預伊朗最高領袖選舉，但「一位革命、反美人物被選為新革命領袖，親愛的哈米尼也變得更年輕了」。他指的是伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。

納伊尼警告，如果美國和以色列軍隊「持續侵略伊朗人民及基礎設施」，伊斯蘭革命衛隊將禁止從中東出口哪怕「一升石油」（one litre of oil），直至另行通知。

他還提到伊朗軍隊迄今已在波斯灣地區摧毀美國 10 套高度先進雷達系統，以及許多無人機。