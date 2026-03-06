近乎停航！荷姆茲海峽24小時內僅2商船通行 油輪全在波斯灣待命

鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-06 15:00

荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的船舶交通已陷入幾近完全停滯的狀態，根據周五 (6 日) 的船舶追蹤數據，過去 24 小時內只有兩艘貨輪通過荷姆茲海峽，油輪全都停在波斯灣內，顯示中東衝突正在切斷從原油到肥料等大宗物資的全球關鍵動脈。

荷姆茲海峽24小時內僅2商船通行 油輪全在波斯灣待命 (圖:Reuters/TPG)

專精於中東地區的多國海軍顧問小組「聯合海事資訊中心」(JMIC)，周五提供對荷姆茲海峽航運訊號的最新審查結果，顯示過境船舶已降至「個位數水準」。

‌



JMIC 指出，「過去 24 小時內僅觀察到兩艘經確認的商業過境船隻」，而且都是貨輪，而非油輪。該組織說：「這代表常規的商業交通，已經陷入近乎徹底暫時停擺的狀態。」

中東地區戰火升溫，正在迫使數十艘載滿石油與天然氣的油輪停留在波斯灣內待命，以規避風險。目前在荷姆茲海峽內部及周邊，針對船舶的襲擊頻率仍居高不下，如果載滿能源的油輪及價值數百萬美元的貨船試圖通過此地，風險很高。

由於國際保險公司正在撤回針對戰爭風險提供的保障，美國本周開始提供船舶保險擔保並派出美國海軍護航，但船東並未因此感到放心。

JMIC 在本周三 (4 日) 也只觀察到一艘入境與一艘出境船舶穿過海峽。值得注意的是，這項統計只反映那些開啟應答器 (transponders) 的船舶，並未完全涵蓋關閉訊號的過境情況。

據悉，已有兩艘船舶在阿拉伯灣及靠近伊拉克的海域捲入衝突事件，分別為地中海航運公司 (MSC) 的 Grace 號與 Sonangol Namibe 號。

一些船舶公司正以罕見方法試圖通過這個衝突水域。根據周四的船舶追蹤數據，一艘名為「鐵娘子號」(Iron Maiden) 的散裝貨輪在穿過海峽時，發出「中國船東」(CHINA OWNER) 的訊號，最後順利沿著阿曼海岸線通過水道。

儘管「鐵娘子號」標榜中國身分，但資料顯示其登記船東 Mi-Das Line SA 與日本道運汽船 (Doun Kisen KK) 有關，營運商則為上海斯提斯海運 (Cetus Maritime Shanghai)。營運商對此表示，為了保護船員安全，不對外評論營運細節。