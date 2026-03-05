鉅亨網新聞中心 2026-03-05 14:50

川普政府繼周二宣布派軍護航與提供油輪保險兩項支撐石油貿易的措施之後，周三 (4 日) 承諾替波斯灣石油貿易提供更多奧援，終於讓油價出現伊朗衝突以來首見的下跌。

美國財長貝森特 (Scott Bessnet) 周三接受 CNBC 訪問時說：「我們接下來還會有一系列措施宣布。」

美國總統川普周二宣布，美國將為油輪提供保險，他還承諾，如有必要，美國海軍將為波斯灣的石油運輸提供護航。

在美國與以色列周末對伊朗發動大規模攻擊、並擊斃伊朗最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 之後，國際油價周三下跌，是美伊交戰以來首次下跌。盤中傳出伊朗情報部門已向美國中央情報局 (CIA) 表達結束戰爭的意願，但隨後遭伊朗否認。

針對川普政府周二提出的兩項措施，航運業者多半認為，這些充其量只能部分解決危機，業者普遍對方案細節及成本保持謹慎，也質疑美軍護航能否有效防禦伊朗的持續攻擊，尤其多數油輪並非美國所擁有，也並非掛著美國的旗幟。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 說：「這是個好消息，但不可能一蹴而成。護航雖然有幫助，但船隻仍然可能成為伊朗攻擊目標。」

MarketWatch 報導，川普政府還有多種措施可以用來緩解油價與燃料成本飆升，包括實施燃料稅「假期」、限制美國原油出口，以及動用戰略石油儲備 (SPR)。