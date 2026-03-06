貝森特重操舊業？美財政部考慮干預石油期貨 獵殺高油價 

鉅亨網新聞中心 2026-03-06 17:20

隨著中東衝突升溫推動油價急漲，美國政府正評估一項罕見甚至可能「史無前例」的金融市場干預措施：直接對石油期貨市場採取行動，以壓制油價飆升所帶來的通膨壓力。

路透社報導，美國財政部正在研究多項應對能源價格上漲的方案，其中包括可能直接介入原油期貨市場。白宮一名高級官員透露，相關措施最快可能在 3 月 5 日宣布，但由於具體操作細節仍未定案，目前官方並未對外公開更多內容。

這項構想的核心並非透過增加實體原油供應來壓低價格，而是試圖透過金融市場操作，改變交易員對油價的預期，進而緩和市場的恐慌情緒。

促使華盛頓考慮此舉的直接原因，是近期油市出現劇烈波動。自上週末美國與伊朗衝突爆發以來，市場憂心中東原油供應可能受到干擾，美國原油期貨價格已在短時間內上漲近 21%。油價飆升不僅推高燃料成本，也重新點燃市場對通膨反彈的憂慮。

川普淡化短期油價壓力

儘管市場高度關注政府可能的干預行動，美國總統川普對油價短期波動則顯得相對冷靜。

川普表示，目前政府的首要任務仍是軍事行動，而非直接壓低油價。他認為，一旦衝突結束，油價可能會自然回落，因此並不急於採取激進措施穩定市場。

然而，在能源價格上漲與通膨預期升溫的背景下，財政部仍持續研究各種可能手段，以避免能源成本對經濟造成更廣泛衝擊。

財長金融背景成關鍵因素

市場普遍認為，此次干預期貨市場的構想，與美國財政部長貝森特的金融背景密切相關。

貝森特曾擔任索羅斯基金管理公司的首席投資官，之後創立宏觀對沖基金 Key Square Group，長期活躍於貨幣、債券與大宗商品市場交易。這樣的經歷，使他在金融市場操作方面擁有豐富經驗。

Price Futures Group 高級分析師 Phil Flynn 指出，若政府真的介入期貨市場，一種可能的操作方式是「賣出近月期貨、買入遠月合約」，藉此壓低短期油價並減少市場恐慌情緒。

Flynn 形容，這是一種「跳出框架的創意作法」。他同時指出，美國財政部過去主要負責財政政策、債務管理以及偶爾的匯率干預，從未直接涉足石油等大宗商品市場。

政府金融干預並非首次

雖然直接干預石油期貨市場可能前所未見，但美國政府利用金融工具穩定市場並非沒有先例。

在 2008 年全球金融危機期間，美國聯準會透過大規模購買抵押貸款證券與公債推行量化寬鬆政策，以穩定金融體系。

此外，美國財政部旗下的外匯穩定基金（ESF）也曾多次出手支撐市場。例如去年 10 月，該基金曾購買墨西哥比索並向阿根廷提供 200 億美元貨幣互換額度，以穩定其匯率。

ESF 成立於大蕭條時期，截至今年 1 月底資產規模達 2208.5 億美元。在過去多次金融動盪期間，包括 2008 至 2009 年金融危機、新冠疫情以及 2023 年美國銀行業危機，該基金都曾為聯準會的各項市場穩定工具提供支持。

另一方面，墨西哥政府長期實施被稱為「財政部對沖」（Hacienda hedge）的石油收入保護計畫，透過金融市場對沖油價風險。該計畫曾是全球最大規模的石油對沖交易之一。不過，其主要目的是保障政府石油收入，與美國可能進行的市場干預仍存在本質差異。

分析師質疑效果

對於財政部可能的介入行動，多位市場分析師對其效果持保留態度，認為金融操作難以解決實體供應問題。

Stratas Advisors 總裁 John Paisie 指出，政府若介入市場，或許能讓交易員意識到官方站在對立面，從而抑制部分投機行為並暫時緩和油價漲勢。但他強調，這種做法無法解決真正的供應中斷問題。

Paisie 表示，若荷姆茲海峽航運持續受阻，而海灣地區以外又缺乏閒置產能，市場仍將面臨供應不足的壓力。在這種情況下，金融市場操作的效果可能相當有限。

IG 市場分析師 Tony Sycamore 也認為，即便政府直接介入期貨市場，也可能只會讓油價短暫停頓，或嚇退部分投機性多頭部位，但效果恐怕難以維持超過一兩天。

他指出，全球石油市場規模龐大，價格最終仍由供需基本面決定。當海峽航運受威脅、伊朗無人機攻擊等風險仍存在時，這些地緣政治因素遠比金融操作更具影響力。

Marex 分析師 Ed Meir 則提醒，若政府透過賣出期貨壓低價格，將是一場高風險的賭注。若油價持續上漲導致空頭部位虧損，政府將面臨是否動用戰略石油儲備或追加保證金等艱難選擇。

法國興業銀行大宗商品量化研究主管 Ben Hoff 也將此舉形容為「史無前例」，並指出金融工具在能源市場的影響終究有限，真正的效果仍取決於政府採取的具體操作方式。

油市避險交易急速升溫

在政府研議干預措施的同時，原油衍生性商品市場的交易活動也迅速升溫。

隨著 WTI 原油期貨可能創下自 2022 年 3 月以來最大單週漲幅，市場參與者紛紛湧入進行對沖交易。生產商與能源消費者都急於鎖定價格，以避免未來波動帶來的衝擊。

Energy Aspects 數據顯示，本週美國生產商的對沖交易量，曾創下自 2023 年開始統計以來的最高紀錄。交易員表示，對於同時服務生產商與消費者的大型交易商而言，本週已成為交易量最繁忙的一週之一。

在價格高漲的情況下，生產商正積極利用遠期合約鎖定未來銷售利潤。大量拋售遠期合約導致 WTI 期貨曲線出現明顯的現貨溢價，也就是近月合約價格遠高於遠月合約。

數據顯示，6 月至 12 月的價差在短短兩週內從 1.48 美元擴大至 8.21 美元。同時，選擇權「領口策略」（collar）也變得更加流行。生產商透過買入看跌期權保護價格下限，再賣出看漲期權降低對沖成本。