荷姆茲海峽持續封鎖！高盛：市場對美護航信心不大 持續若達5周 油價恐衝破100美元
鉅亨網編譯陳韋廷
高盛最新表示，市場對美國為經過荷姆茲海峽的石油和天然氣運輸船護航能否解決當前局面「並無太大信心」。
高盛全球大宗商品研究聯席主管 Samantha Dart 說，「由於油輪數量眾多，為船隻提供海軍護航的可行性存在疑問」，並稱投資人也對護航措施在抵禦無人機襲擊方面的有效性表示擔憂。
本周稍早，高盛將今年第二季布蘭特原油價格估值上調至每桶 76 美元，較此前預期調高 10 美元，但此數字仍遠低於目前 85 美元的全球基準價格。
Dart 表示，這一估算基於荷姆茲海峽石油流量未來五天左右處於極低水準，隨後逐步經過持續一個月的恢復期。
她還認為，若荷姆茲海峽中斷持續五周，布蘭特價格可能會上漲至每桶 100 美元以上。
