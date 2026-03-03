鉅亨網編譯段智恆 2026-03-03 22:00

美元在中東戰事升溫與通膨疑慮升高帶動下強勢反彈，朝近一年來最大兩日漲幅邁進。彭博美元即期指數周二 (3 日) 上漲 0.8%，可望創下去年 4 月以來最強連續兩日表現。當時市場正逐步消化美國總統川普關稅政策引發的初期震盪。與此同時，10 年期美債殖利率上升 7 個基點，觸及三周高點，顯示市場下修對降息的預期。

通膨陰影再現！美元霸氣反彈 料創近一年最大兩日漲幅(圖：REUTERS/TPG)

隨著伊朗衝突擴大，能源價格飆升推高通膨預期，進一步支撐美元走勢。原油價格升破每桶 85 美元，創 2024 年 7 月以來新高；歐洲天然氣價格飆漲逾 40%，來到 2023 年以來高點。能源成本上揚加劇市場對物價壓力回溫的擔憂，促使資金轉向美元等避險資產。

‌



在此背景下，交易員明顯縮減對聯準會 (Fed) 年底前降息的押注。貨幣市場目前僅預期今年降息約 37 個基點，低於上周五的 60 個基點。利率預期降溫，也帶動美元需求進一步增強。

選擇權市場亦反映現貨走勢變化。投資人如今需支付溢價來避險美元全面上漲風險，與幾天前市場對美元方向仍處於觀望態度形成鮮明對比。風險逆轉指標顯示，短期內市場對美元的看多情緒已升至 6 月以來最高水準。