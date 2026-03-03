鉅亨網編譯段智恆 2026-03-03 19:22

金價在連漲四個交易日後回落，儘管中東戰火升溫帶來避險需求，但美元走強與通膨升溫疑慮抵銷支撐力道。現貨黃金一度上漲 1.1%，隨後轉跌最多 1.8%；倫敦時間周二 (3 日) 上午 10 時 49 分報每盎司 5,248 美元，下跌 1.4%。白銀重挫 8%，報 82.10 美元，盤中一度暴跌 8.6%，鉑金與鈀金亦同步走低。

美元走強壓過戰火避險 金價連漲後回落(圖：REUTERS/TPG)

‌



本周美元指數已上漲逾 1%，2 年期美債殖利率周一創數月來最大單日升幅。交易員目前押注最快 9 月才會降息，時點較先前預期延後。

儘管如此，隨著衝突擴大，金價今年來已上漲近四分之一。美國總統川普表示，美軍行動將持續至目標達成；以色列宣布對伊朗指揮中心發動「一波攻擊」。德黑蘭則襲擊油氣設施，並揚言威脅具戰略地位的荷莫茲海峽航運。地緣政治與貿易緊張情勢，加上對 Fed 獨立性的疑慮，持續支撐避險買盤。

在通膨面向，供應管理協會 (ISM) 數據顯示，2 月製造業投入價格以 2022 年以來最快速度攀升。摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙警告，通膨可能成為美國經濟的「派對上的臭鼬」，意指在看似樂觀的氛圍中帶來干擾。

瑞士私人銀行 Union Bancaire Privee(UBP) 指出，若中東衝突延續數周，金價仍有「充足空間」再度挑戰 1 月底創下的每盎司 5,595 美元歷史高點。不過，中國基金公司知水投資管理總經理韓曉表示，地緣政治事件對貴金屬的影響通常前期反應最為明顯，若局勢未進一步升高，其影響力可能隨時間遞減。