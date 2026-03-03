search icon



〈台幣〉避險情緒拉滿 成交量翻倍重貶1.78角至31.609元

鉅亨網記者王莞甯 台北

中東戰事持續拉升國際避險情緒，今 (3) 日台北股匯市雙殺，加權指數重挫 771.44 點，新台幣也重貶 1.78 角至 31.609 元，創 1 個月來新低，台北外匯經紀公司成交值翻倍創下 30.98 億美元的天量。

cover image of news article
新台幣重貶1.78角至31.609元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.46 元、貶值 2.9 分開出後，貶勢持續擴大，尾盤來到全日最低點 31.64 元，終場收在 31.609 元，高低價差達 1.8 角。


觀察主要亞幣，由於美元指數續反彈達 0.5%，非美貨幣走弱，韓元泰銖貶值均超過 0.8%，新台幣收貶 0.57%，星元和人民幣貶近 0.3%，日元貶 0.1% 上。

統一投顧分析，美國和以色列周末對伊朗發動攻擊，油價飆升，但在戰力懸殊下，預期衝突時間不至於拉長，對全球經濟和製造業衝擊有限。

群益投顧也分析，在訂單大幅回升與庫存回補，有利美國 ISM 製造業持續擴張，但仍需觀察關稅和以伊戰爭導致油價上揚對美國物價的綜合影響，恐使聯準會貨幣政策更加謹慎。


相關行情

集中市場加權指數34323.65-2.20%
美元指數99.0380.67%
美元/台幣31.609+0.57%
韓元/美元0.0007+0.00%
泰銖/美元0.0316-0.63%
人民幣/美元0.1450-0.21%
日元/美元0.0063+0.00%

