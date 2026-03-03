鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-03 21:10

綜合外媒報導，全球能源價格在美伊戰事升溫下急速攀升。美國與以色列對伊朗發動攻擊後，德黑蘭反擊能源設施與商船，並實質封鎖荷莫茲海峽，導致中東能源出口大幅受阻。布蘭特原油期貨周二 (3 日) 大漲 6% 至每桶 82 美元以上，創 2024 年 7 月以來新高，自上周五以來漲幅已超過 15%；歐洲天然氣價格在連兩日飆升後累計漲幅高達八成。糖、肥料與黃豆價格亦同步走高。

荷莫茲封鎖掐住能源命脈！全球油氣飆漲 供應拉警報(圖：REUTERS/TPG)

中東地區占全球原油產量近三分之一、天然氣產量約五分之一，若衝突持續，恐再度推升通膨壓力，衝擊歐洲與亞洲經濟復甦。

荷莫茲海峽關閉 航運與產能受阻

荷莫茲海峽連續第四天關閉。伊朗攻擊五艘商船，讓這條占全球約 20% 油氣供應的關鍵航道幾近停擺。阿曼杜庫姆港 (Duqm Port, Oman) 油槽遭擊中起火，阿聯富查伊拉 (Fujairah, United Arab Emirates) 亦傳出火災。

卡達關閉液化天然氣設施，其供應占全球 LNG 出口約兩成；沙烏地阿拉伯暫停最大國內煉油廠運作，以色列與伊拉克庫德區也關閉部分油氣產能。

數百艘載滿原油與 LNG 的油輪滯留在富查伊拉等港口，無法前往亞洲與歐洲。全球航運費率創下歷史新高。若短期內無法找到替代運輸能力，沙烏地阿拉伯、阿聯、伊拉克、科威特與伊朗等國恐被迫在數日內減產。

美國國內汽油價格升破每加侖 3 美元，為去年 11 月以來首見。隨著期中選舉逼近，油價飆升對美國總統川普與共和黨構成政治壓力。美國財政部長貝森特與能源部長萊特 (Chris Wright) 預計宣布因應措施。

高度依賴中東能源的印度已開始對工業部門實施天然氣配給。歐洲則因冬季庫存偏低，恐需進一步仰賴美國天然氣供應。

阿美擬改走紅海管線 避開波斯灣風險

在荷姆茲海峽受阻之際，全球最大原油出口商沙烏地阿美 (Aramco) 正評估改由紅海港口延布 (Yanbu) 出口更多原油，以避開波斯灣風險。阿美平時多數原油自波斯灣港口出口，但海峽關閉導致船舶壅塞，公司已詢問部分亞洲客戶是否可改在紅海裝載原油，也與航運業者洽談調整裝貨地點。

阿美擁有一條每日運能 500 萬桶的橫貫沙國東西管線，可將東部油田原油輸送至紅海，提供替代出口路徑。不過，該公司此前已因無人機襲擊關閉波斯灣拉斯塔努拉最大煉油廠。隨著海運放緩，市場亦擔憂區域儲油槽可能迅速填滿，最終迫使進一步減產。