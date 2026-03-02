鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-02 10:00

高盛發布最新研報指出，目前原油市場已計入每桶 18 美元的即時風險溢價，這一數字相當於市場預期荷姆茲海峽停運約六周造成的影響。

隨著伊朗最高領袖哈米尼在美以兩國軍事行動中喪生，伊朗隨即向多國境內的美國資產及盟友發射飛彈和無人機，中東緊張局勢急劇升溫，已有三艘油輪在該區域受損，許多承運商、石油生產商和保險公司紛紛轉入謹慎觀望模式。

受到上述衝擊，WTI 零售交易產品在周末期間飆升 15%，今 (2) 日開盤後 WTI 原油期貨一度上漲逾 11%，布蘭特期油價格更飆升 13%，儘管隨後漲幅有所縮小。

高盛分析師指出，這項風險溢價水準處於 2005 年以來的第 98 百分位，選擇權市場的看漲偏度也觸及過去 15 年來最高點。

荷姆茲海峽作為全球能源運輸的關鍵喉嚨，承載著全球近五分之一的石油和液化天然氣供應。該海峽去年每日平均原油出口量達 1340 萬桶。雖然國際能源總署 (IEA) 估計有每日 420 萬桶石油可透過備用管道重新調配，但在海峽完全關閉的極端情況下，仍將有約每日 1600 萬桶流量面臨風險。

目前，處理伊朗九成以上原油出口的哈爾克島碼頭發生爆炸，杜庫姆港口也遭襲擊，但尚無證據顯示石油生產或出口設施遭受實質破壞。

高盛雖維持基礎能源價格預測不變，但正嚴密監控高頻流量資料。

根據高盛估算，若海峽全面關閉一個月且無任何緩衝措施，原油公允價值將每桶上漲 15 美元，若動用全部備用管道產能，漲幅可降至 12 美元，若再配合每日 200 萬桶的戰略石油儲備釋放，漲幅將進一步降至 10 美元，在部分關閉 (50% 流量受阻) 且動用備用管道的情況下，漲幅則每桶預計上漲 4 美元。

在供應緩衝方面，全球石油備用產能約為每日 370 萬桶，主要集中在沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，但受限於其自身對荷姆茲海峽的高度依賴，實際調配能力存疑。全球可見庫存約 78.27 億桶，接近歷史中位數水平，而美國戰略石油儲備為 4.15 億桶，較 2021 年底減少 1.8 億桶，且目前並無動用討論。

OPEC + 周日 (1 日) 已宣布 4 月增產每日 21 萬桶，略高於市場預期，但美國頁岩油增產乏力，難以在短期內形成有效避險。

除原油外，天然氣市場同樣承壓。高盛警告，若荷姆海峽的液化天然氣斷供一個月，歐洲天然氣價格可能暴漲 130%，達到每兆瓦時 74 歐元，接近 2022 年能源危機時的水準。

荷姆茲海峽每年輸送約 8000 萬噸 LNG，佔全球供應量的 19%，一旦中斷，將顯著收緊西北歐庫存。

相較之下，美國天然氣價格受到影響有限，且成品油與航運市場也難逃波及。全球約 9% 的中間餾分油和 18% 的航空煤油出口需經過荷姆茲海峽，供應受阻將加劇本已緊張的成品油利潤，尤其衝擊亞洲市場。