伊朗前總統內賈德平安無事！荷姆茲海峽一油輪被擊中沉沒、石油運輸面臨風險

在美國與以色列聯手空襲伊朗高層與軍事設施之際，外傳遇襲身亡的伊朗前總統艾哈邁迪 - 內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）被證實平安無事；與此同時，荷姆茲海峽局勢急遽惡化，油輪遇襲、航運改道，全球約五分之一石油運輸面臨風險。

伊朗前總統內賈德平安無事 荷姆茲海峽一油輪被擊中沉沒。（圖：Shutterstock）

根據土耳其《安納杜魯新聞社》報導，艾哈邁迪 - 內賈德在美國與以色列聯手針對伊朗高層領導與軍事基礎設施發動攻擊之際，仍然安然無恙。

一名艾哈邁迪 - 內賈德親近助理週日（1 日）表示，艾哈邁迪 - 內賈德目前平安無事。

這名助理表示：「我和他保持聯繫，一切都很好。」

他補充指出，與艾哈邁迪 - 內賈德安全警衛相關的一棟建築週六（28 日）遭到攻擊，其隸屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊的三名貼身保鏢已經身亡。

不過，艾哈邁迪 - 內賈德本人位於距該建築約 100 公尺處的住所並未受到波及，也未成為攻擊目標。

稍早曾有報導稱，艾哈邁迪 - 內賈德在以色列與美國發動的空襲中喪生，其曾於 2005 年至 2013 年間擔任伊朗總統。

荷姆茲海峽一艘油輪遇襲沉沒

此外，根據《證券時報》報導，當地時間 1 日，一艘試圖通過荷姆茲海峽的油輪遭擊中並開始沉沒。

前一晚，伊朗伊斯蘭革命衛隊已宣布禁止任何船隻通行荷姆茲海峽。隨著油輪等船隻交通停擺，外界普遍認為這條全球能源命脈實際上已被關閉。

在航運方面，丹麥航運巨擘馬士基 1 日宣布，旗下中東—印度至地中海（ME11）及中東—印度至美國東岸（MECL）航線，將改道行經好望角。

馬士基指出，鑑於中東地區軍事衝突升級導致安全情勢惡化，經與安全合作夥伴協調後，決定暫停未來經曼德海峽通往蘇伊士運河的航線安排。

即日起，所有相關航班將繞行非洲南端，以降低風險。

全球能源動脈面臨考驗

荷姆茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，是沙烏地阿拉伯、伊拉克、卡達、阿聯等主要產油國原油出口的必經之路。全球約五分之一的石油運輸量需經由此處。

市場分析指出，美國與以色列對伊朗的軍事行動，已對全球能源供應預期投下變數，並推升資金避險情緒。未來圍繞荷姆茲海峽的局勢將如何發展，成為左右市場衝擊程度的關鍵。

其中一種可能情境是，衝突進一步擴大，導致荷姆茲海峽航運大幅受阻。沙烏地阿拉伯、阿聯、伊拉克、科威特與卡達等產油國的能源出口高度依賴該水道，替代運輸路線有限。

一旦伊朗選擇短暫關閉甚至封鎖海峽，油價飆升的影響將不僅止於供給面本身，還可能透過通膨預期升溫、央行利率政策調整、運輸成本上揚與消費者信心轉弱等管道，對全球經濟造成連鎖效應，其外溢衝擊恐遠超伊朗原油減產所帶來的直接影響。

滙豐油氣分析師菲斯捷指出，荷姆茲海峽的運輸安全，將是決定國際油價走勢的最大變數。一旦出現短暫中斷，油價可能迅速逼近每桶 80 美元。

另一方面，美國烏龜資本諮詢公司分析師也示警，若荷姆茲海峽出現衝突導致實質供應中斷，不排除油價突破每桶 100 美元的可能。