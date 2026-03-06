鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-06 13:10

在中東衝突範圍擴大、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 實質關閉的情況下，能源市場劇烈震盪，沙烏地阿拉伯已調漲 4 月銷往亞洲的官方售價(OSP)，漲幅創下 2022 年 8 月以來最大紀錄。

中東衝突鎖死能源咽喉！沙國4月銷亞洲油價應聲調漲、漲幅創三年半之最 (圖:Shutterstock)

根據彭博取得的資訊，沙國國家石油公司 (Saudi Aramco) 將下個月銷往亞洲客戶的旗艦級阿拉伯輕原油 (Arab Light) 每桶調漲 2.50 美元。然而在上周六爆發伊朗衝突之前，貿易商與煉油廠受訪時原本僅預期會調漲 80 美分。

沙國以及其他波斯灣產油國正陷入美以聯軍與伊朗交火的壓力中，這場衝突已讓連接波斯灣石油與全球客戶關鍵的荷姆茲海峽，實質上遭到封鎖。

Aramco 對亞洲市場的價格調整，將使阿拉伯輕原油相較區域基準價的溢價達到每桶 2.50 美元，創下去年 9 月以來最高水準。

Aramco 也把銷往歐洲與地中海地區的油價每桶調漲 3.50 美元，銷往北美買家的價格則調漲 2.50 美元。

由於荷姆茲海峽運輸中斷，全球最大出口國沙烏地阿拉伯被迫將原油供應轉向位於西部且與紅海連接的延布 (Yanbu) 港。Aramco 擁有一條橫跨全國、每日運載量達 500 萬桶的管線，可通往延布。

在此同時，中東地區的煉油廠也因儲油槽爆滿且無路出口，開始削減產量。這已導致全球的高硫重質原油價格大幅飆升，根據本周稍早的報價，美國 Mars Blend 原油溢價創下 2020 年以來新高，而北海的 Johan Sverdrup 原油價格也同步飆漲。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，若荷姆茲海峽仍無法恢復通行，油價可能持續上漲。他指出，部分產油國被迫關閉產能，即使未來恢復生產，也無法立即回到滿載狀態，「這個問題可能會持續一段時間」。

能源市場也正面臨來自政治面的不確定性。美國總統川普周四受訪時表示，美國將在挑選伊朗下一任領導人的過程中扮演重要角色，而且必須由他親自參與。