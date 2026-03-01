伊朗高層斬首契機到！華爾街日報披露更多細節

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-02 07:30

以色列和美國軍事情報單位一直在等待一個難得機會：趁伊朗高層舉行會議時發動襲擊，2 月 28 日，這一天終於來了。

伊朗最高領袖哈米尼。（圖：Shutterstock）

據《華爾街日報》上周六（28 日）報導，以色列官員稱，情報人員發現了三次會面機會，並且已經鎖定伊朗最高領袖哈米尼的位置。當時情況非常特殊，美國和以色列的戰機在光天化日之下發動襲擊。以色列戰機向哈米尼官邸投下 30 枚炸彈。

這位官員說道，以色列情報機關成功滲透到伊朗安全高層，使得這次襲擊成為可能。

美國五角大廈高階官員則披露，通過偵察追蹤，美以獲得一條具有很強時效性的情報，即哈米尼等 5 至 10 名伊朗高層將在當天上午位於德黑蘭一處院落開會。

「以往所有人都要等到午夜，趁著夜色掩護才發動襲擊，」以色列前軍事情報局局長亞德林說道。他補充說，去年 6 月以色列對伊朗發動突襲，也是在深夜進行。他說，這次白日襲擊是一次戰術上出其不意。

襲擊於伊朗時間 28 日上午 10 點前不久開始，以色列出動大量戰機，發射海量飛彈。以色列軍方稱，到當天傍晚時分，約 200 架以色列戰機襲擊近 500 個不同目標，這是以色列史上最大規模單次空襲行動。

知情人士透露，以色列的襲擊重點是伊朗的高階官員和飛彈能力，美國的襲擊則針對飛彈基礎設施和軍事目標。