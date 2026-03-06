鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-06 14:50

隨著中東衝突升級，導致卡達主要的液化天然氣 (LNG) 出口設施持續關閉，卡達能源公司 (QatarEnergy) 傳正準備將其控制的至少兩艘液化天然氣運輸船對外出租，此舉可能暗示停工時間將會拉長。

這兩艘運輸船分別為「Al Thumama」號與「Mesaieed」號，目前均由國營的卡達能源公司長期租賃。根據船舶追蹤數據顯示，這兩艘船目前正位於非洲西海岸附近。

這項異常的租賃提議背景，是卡達位於波斯灣的拉凡角 (Ras Laffan) 出口終端因遭到伊朗無人機攻擊而被迫關閉。此設施供應全球約五分之一的液化天然氣，是世界上規模最大的出口中心。

由於衝突導致荷姆茲海峽實際上已停止通行，卡達作為全球主要供應商，面臨著唯一的出口航道被切斷的困境，這與擁有紅海管線備案的沙烏地阿拉伯不同，卡達 93% 的液化天然氣運輸都必須經過這一海峽。

分析人士指出，卡達能源公司如此迅速地決定將閒置船隻投入租賃市場，釋放出該地區混亂局勢可能演變成長期僵局的信號。如果不是預期停工時間會拉長，卡達通常不會輕易做出此類決定。

此舉不僅未能平復市場焦慮，反而進一步推升了全球能源價格。自上周以來，歐洲基準天然氣價格 (TTF) 已飆升近 60%，而亞洲基準價格 (JKM) 也上漲了約 39%。

長期以來，卡達一直以其「無可挑剔的可靠性」自居，並以此要求買家簽署昂貴且缺乏彈性的長期合約。然而，這次由軍事衝突引發的不可抗力聲明，打破了卡達作為全球最穩定供應商的形象。