鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-06 13:40

隨著伊朗戰爭持續延燒，全球石油與汽油價格大幅波動，川普政府正積極研擬一系列應對方案，以遏止能源成本攀升對國內經濟與民生造成的衝擊。

美國內政部長柏根 (Doug Burgum) 周四 (5 日) 表示，政府正考慮「一切可能的選項」，其中包括能產生即時影響的行動，以及更長期且複雜的策略方案。

美國總統川普周二與柏根、財政部長貝森特 (Scott Bessent) 及能源部長萊特 (Chris Wright) 等高級顧問會晤，隨後宣布了首波應對計畫。為了確保能源物資能安全通過關鍵的荷姆茲海峽，美國海軍將盡快開始為油輪及其他商船提供護航。

此外，由於地緣政治風險導致商業保險公司紛紛撤出，美國政府將透過國際開發金融公司 (DFC) 以「非常合理的價格」提供保險保證，以維持該地區的能源與貨物貿易流動。

柏根指出，美國擁有強大的金融實力與海軍力量，是唯一能承擔此類風險並協助盟友確保供應穩定的國家，政府的目標是恢復市場的「常態性」。

除了軍事與保險手段，川普政府也在研議直接干預市場的各種可能性。雖然目前尚未正式決定，但官員透露，政府正考慮釋放國家戰略石油儲備 (SPR)，並可能與其他國家協調採取同步行動，以發揮最大的抑制效果。

華盛頓的分析人士進一步指出，政府考量的清單還包括豁免燃料混合要求，甚至是由美國財政部直接進行石油期貨交易。

若美國財政部真的介入石油期貨市場，這將是身為全球最大產油國與主要消費國的美國歷史上史無前例的舉動。不過，專家也坦言，這種市場干預機制具體將如何運作以降低油價，目前仍未有定論。

此次油價保衛戰背後有著沉重的政治壓力。自美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，石油價格已上漲約 18%，創下近一年來的新高。對於即將到來的 11 月期中選舉而言，民眾對生活成本的擔憂可能成為左右選情的關鍵。

川普過去經常宣揚其任內汽油價格的穩定，而現今伊朗戰爭造成的價格威脅，讓政府不敢掉以輕心。