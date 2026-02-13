鉅亨網編譯段智恆 2026-02-13 20:30

《CNBC》周五 (13 日) 報導，小米 (01810-HK) 電動車事業在中國市場交出亮眼成績。根據中國乘用車協會數據，小米 YU7 電動 SUV 今年 1 月銷量約 3.8 萬輛，位居中國單月銷售冠軍，幾乎是特斯拉(TSLA-US)Model Y 同期約 1.7 萬輛銷量的兩倍，在單月表現上超越對手。

Model Y 去年 12 月仍為中國銷量最高車款，但 1 月排名大幅滑落至第 20 名；在新能源車類別中，也從第 1 名降至第 7 名。相關數據涵蓋電動車與燃油車，並由線上汽車銷售平台 Autohome 公布。

小米於 2025 年夏季推出第二款電動車 YU7，上市約半年即取得市場突破。這家以智慧型手機聞名的中國企業，推出 YU7 時定價比 Model Y 低約 1 萬元人民幣，並宣稱在單次充電續航等關鍵指標上優於特斯拉。

分析師去年即預期，YU7 將瓜分 Model Y 在中國的市占率。去年 12 月，Model Y 仍拿下單月銷售冠軍，領先比亞迪 (01211-HK) 平價車款秦 Plus，小米 YU7 則排名第 3。不過，單月銷量波動較大，儘管 YU7 去年 10 月也曾超越 Model Y，但當時並未登上榜首，整體而言特斯拉過去銷售表現仍相對穩定。

若排除燃油車，特斯拉去年在中國市場銷量排名第 5，小米則位居第 10。2025 全年銷量方面，比亞迪以超過 300 萬輛居冠，吉利以約 260 萬輛居次。

值得注意的是，YU7 在中國電動車市場近期出現放緩跡象之際，仍於 1 月繳出強勁銷售表現。另一方面，小米較早推出的 SU7 轎車曾因涉及駕駛輔助系統與電動隱藏式門把的致命事故受到審視。北京當局隨後禁止隱藏式門把設計，車廠也開始加裝外部燈號，以顯示駕駛輔助功能是否啟動。