鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-02-14 01:30

根據美國法律規定，列入 1260H 清單的企業未立即面臨制裁，但未來將限制美國國防部與其簽訂合約或進行採購，並可能影響其納入其他限制名單的風險。此外，法律界分析指出，被列名可能帶來聲譽風險與合規成本上升。

消息公布後，阿里巴巴與百度的美國存託憑證盤後分別一度下跌約 5% 與 4.5%。阿里巴巴發言人回應稱，公司並非中國軍事企業，也未參與任何軍民融合策略，將採取法律行動反駁相關指控。百度方面尚未對媒體查詢作出回應。