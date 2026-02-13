鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒周五 (13 日) 報導，美國國防部將阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK)、百度(BIDU-US)(09888-HK) 與比亞迪 (01211-HK) 等多家中國大型企業列入「1260H 清單」，指控其涉嫌協助中國軍方，此舉雖未直接構成制裁，但被視為對投資人與政府承包商發出的警示訊號。此舉也可能為美中關係再添變數，正值美國總統川普預計 4 月訪問中國，並將與中國國家主席習近平會晤之際。
此次新增名單包括阿里巴巴、百度、比亞迪、機器人技術公司速騰聚創 (02498-HK)、無線路由器製造商 TP-Link，以及藥明康德(603259-CN) 等企業；與此同時，記憶體晶片製造商長江存儲 (YMTC) 則被移出清單。該名單自 2021 年首次公布以來，已涵蓋超過 130 家企業，涵蓋航空、建築、航運、電腦硬體與通訊等多個產業領域。
根據美國法律規定，列入 1260H 清單的企業未立即面臨制裁，但未來將限制美國國防部與其簽訂合約或進行採購，並可能影響其納入其他限制名單的風險。此外，法律界分析指出，被列名可能帶來聲譽風險與合規成本上升。
消息公布後，阿里巴巴與百度的美國存託憑證盤後分別一度下跌約 5% 與 4.5%。阿里巴巴發言人回應稱，公司並非中國軍事企業，也未參與任何軍民融合策略，將採取法律行動反駁相關指控。百度方面尚未對媒體查詢作出回應。
市場人士指出，此舉可能為川普與習近平即將展開的會談增添壓力。雙方預料將討論包括輝達 (NVDA-US)H200 晶片對中國出口等議題，而阿里巴巴被視為潛在的採購方之一。此前，美國國會議員亦曾致函國防部，敦促將包括深度求索(DeepSeek)、小米(01810-HK) 與京東方在內的多家中國科技企業列入名單。
儘管該名單不等同於制裁措施，但其政治與象徵意義濃厚，顯示美方持續加大對中國科技企業與軍方關聯的審視力度，也為雙邊科技與貿易關係增添不確定性。
下一篇