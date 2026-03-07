鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-07 11:56

追蹤電動車數據的公司 Recurrent 成長與研究主管 Andrew Garberson 表示，「2026 年的電動車主題本來就是『可負擔性』，而近期事件只會進一步放大這個趨勢。」

‌



根據美國汽車協會 (AAA)，美國零售汽油價格已升至每加侖 3.25 美元，較一周前上漲近 27 美分。AAA 指出，上一次出現類似漲幅是在四年前俄羅斯入侵烏克蘭時。

與此同時，AAA 表示，在公共充電站為電動車充電的成本仍維持在每度電 0.39 美元。能源市場平台 Electric Choice 指出，平均而言，一輛電動車每度電大約可以行駛 33 英里 (約 53 公里)。

在 2025 年表現相對強勁之後，市場預期 2026 年電動車銷售整體將放緩，主要原因是電動車稅收抵免將於 9 月到期。此外，一些汽車製造商也已縮減原先的電動車投資計畫。

根據 Kelley Blue Book 數據，今年 1 月新電動車平均價格為 55,715 美元，較去年略為下降，即使車廠提供的促銷優惠減少。相比之下，燃油車平均售價為 49,191 美元，較去年上升 1.9%。

Garberson 指出，由於價格下降，2025 年二手電動車市場較前一年成長 35%。今年 1 月，二手電動車平均售價為 35,442 美元，較去年下降 5.1%。

此趨勢可能持續。Recurrent 預估，2026 年將有多達 50 萬輛電動車流入二手市場，可能進一步壓低價格。

Garberson 也預期，多款新電動車將比同級燃油車更受關注，例如 Rivian Automotive 即將推出的 R2 SUV 及 Kia 的 EV3 小型 SUV。特斯拉也可能透過價格更低的 Model Y 與 Model 3 吸引更多消費者。此外，日產 (Nissan Motor) 的 Leaf 起價不到 3.2 萬美元，是市場上最便宜的電動車之一。

Garberson 表示，「我從市場看到的所有訊號都顯示，油價上漲只會讓價格更親民的電動車更具吸引力。」

不過，燃料成本對消費者決策究竟會產生多大影響仍不確定。雖然節省油費長期以來都是電動車與油電混合車的重要賣點，但部分消費者仍不願放棄傳統燃油車。AAA 去年對美國成年人進行的調查顯示，只有 16% 的人表示「非常可能」或「可能」將電動車作為下一輛車的選擇，創六年來最低比例。同時，63% 受訪者表示「不太可能」或「非常不可能」購買電動車。

AAA 表示，「儘管在有意購買電動車的 16% 受訪者中，有 77% 表示節省油費是最大動機，但 AAA 認為，由於成本、充電便利性及續航焦慮等問題，短期內消費者對純電動車的接受度可能存在上限。」