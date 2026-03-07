鉅亨網新聞中心 2026-03-07 16:00

高盛最新報告指出，中國今年兩會首日釋出的政策訊號整體符合市場預期。2026 年核心經濟目標保持穩健，財政與貨幣政策延續支持性基調，而科技發展、國家安全與風險控管則被視為全年政策主線。同時，官方亦初步揭示「十五五」規劃框架，為未來五年經濟發展確立「高品質成長」的主基調。

根據中國政府工作報告，2026 年中國 GDP 成長目標設定為 4.5% 至 5%，較 2025 年的「5% 左右」略為下調；通膨方面，CPI 目標維持在 2% 左右，財政赤字率則保持 約 4%。高盛認為，三項核心指標均與市場預期一致。

高盛分析指出，經濟增速目標的微調並不代表政策轉向收緊，而是為規劃開局之年推動結構改革、風險防控與經濟轉型預留空間。

政府亦強調，在實際執行過程中將努力爭取更佳成果。按照高盛基線預測，2026 年中國實際 GDP 增速有望達 4.8%，落在官方目標區間的中間水準。

在就業與民生方面，政府維持新增城鎮就業 1200 萬人以上的目標，與今年約 1270 萬名大學畢業生的規模大致匹配；城鎮調查失業率目標維持 5.5% 左右，而今年 1 月實際失業率為 5.2%，為達標提供基礎。

此外，中國政府規劃發行 4.4 兆人民幣地方專項債 與 1.6 兆人民幣中央特別國債。

雖然總額略低於高盛預期，但加上 2025 年累積約 7000 億人民幣財政存款結餘，以及政策性銀行融資工具額度由 5000 億人民幣提高至 8000 億人民幣，整體財政擴張力度仍可能高於名義目標。

中國財政政策聚焦結構優化 精準支持重點產業

2026 年，中國財政政策延續「積極有為、精準施策」的方向。赤字率維持 4%，對應約 5.89 兆人民幣一般國債發行規模，較去年有所增加，同時更加強調資金使用效率與結構優化。

中央 1.6 兆人民幣特別國債 將重點投向四大領域，包括：

消費品以舊換新：2500 億人民幣

設備更新升級：2000 億人民幣

銀行資本補充：3000 億人民幣

「兩重」重大戰略項目：8000 億人民幣

其中，設備升級與重大戰略項目的投資規模保持穩定，主要用於支持高科技製造等關鍵產業。

地方政府 4.4 兆人民幣專項債的用途亦進一步擴大，除傳統基礎建設外，也將用於房地產庫存消化（由地方政府收購未售商品房轉為保障性住房）以及地方債務化解，成為穩定房地產市場與防範金融風險的重要工具。

為刺激內需，中國政府還將設立 1000 億人民幣內需專項資金，並透過提高城鄉居民基礎養老金（每月增加 20 人民幣）與推出消費貸款利息補貼等措施，直接帶動消費需求。

同時，官方計畫推動消費稅改革，將徵收環節從生產端後移至批發與零售端，以進一步活化消費市場。

貨幣政策維持寬鬆 降準降息工具仍可運用

貨幣政策方面，中國 2026 年將延續「適度寬鬆」基調，並與財政政策形成配合。

官方表示，將靈活運用降準與降息工具，保持市場流動性合理充裕，使社會融資規模與貨幣供應量增速與經濟成長與通膨目標相匹配。

在結構性貨幣政策方面，相關工具額度預計進一步擴大，並定向支持科技創新、內需擴張與中小企業發展，透過「精準滴灌」方式推動實體經濟成長。

科技與安全成政策主線 多領域協同推進

根據高盛，從政府工作報告的關鍵詞變化來看，科技、國家安全與風險控管的提及頻率明顯上升，顯示這三大議題將成為 2026 年政策主軸。

科技與產業安全

中國官方明確提出發展多個戰略性新興產業，包括人工智慧（AI）、超級運算、半導體、航太產業、人形機器人、6G、生物醫藥與低空經濟等。

政策目標在於推動高科技製造業與服務業深度融合，加快 AI 在重點產業的商業化應用，同時提升科技自主能力並強化供應鏈安全。

促進消費

中國政府將透過制度改革釋放消費潛力，例如推動中小學春秋假制度、鼓勵企業實施帶薪錯峰休假，以帶動旅遊與服務型消費。

同時也將逐步取消不合理消費限制，培育新的消費場景與動能，使消費成為經濟成長的重要引擎。

房地產政策

中國房地產政策則延續「因城施策」方向，從供需兩端調整市場。政府將嚴控新房供應，同時加速消化庫存，鼓勵地方政府收購未售房源轉為保障性住房。

此外，官方也將深化住房公積金制度改革，並透過「白名單」機制確保預售房順利交付，降低房企債務違約風險。

綠色轉型與地方債風險

在綠色發展方面，中國政府首次設定單位 GDP 碳排放下降 3.8% 的年度目標，「十五五」期間累計下降 17%，顯示綠色轉型速度將進一步加快。

在地方債風險方面，官方重申嚴禁新增隱性債務，並安排 2.8 兆人民幣資金（8000 億人民幣專項債與 2 兆人民幣再融資債）用於地方融資平台轉型與債務化解，以守住不發生系統性金融風險的底線。

「十五五」規劃初步框架曝光 聚焦五大發展方向

中國政府工作報告亦首次披露「十五五」（2026 至 2030 年）規劃的初步框架，提出 20 項核心指標，涵蓋五大發展面向：經濟成長、科技創新、民生福祉、綠色轉型與國家安全。

在長期目標方面，中國重申到 2035 年人均 GDP 較 2020 年翻一倍、邁向中等發達經濟體的願景。

科技領域則設定 研發支出年均成長 7% 的目標，與「十四五」期間持平，顯示官方將持續加大科技投入。

整體規劃強調高品質成長、國內大循環、共同富裕，以及發展與安全並重，為未來五年的政策方向定下基調。

高盛：整體政策偏暖 仍有進一步刺激空間

綜合來看，高盛認為 2026 年中國政策延續「穩中求進」基調。

雖然經濟成長目標略微下調，但主要是為結構改革與風險控管提供空間；財政政策更注重結構優化與重點投資，貨幣政策則維持適度寬鬆。