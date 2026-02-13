鉅亨網新聞中心 2026-02-13 16:43

受隔夜美股大跌影響，港股周五 (13 日) 主要指數集體低開低走。臨近春節前夕，市場情緒偏向謹慎，恒生指數全日下跌 1.72% 或 465.79 點，收報 26567.12 點，再度失守 27000 點整數關口，並抹平此前反彈漲幅。國企指數下跌 1.55%，恒生科技指數午後跌幅雖明顯收窄，最終仍收跌 0.9%。

恒指重挫1.72%失守兩萬七 黃金科網股低迷(圖:shutterstock)

儘管大市低迷，南下資金卻展現出極強的掃貨意欲，全日逆勢淨買入超過 200 億港元。

盤面上，權重板塊普遍受壓。大型科技股與金融股全天弱勢，美團與百度跌幅均超 3%，美團市值險守 5000 億港元大關，阿里巴巴與嗶哩嗶哩跌逾 2%。受地緣政治緩解影響，現貨黃金價格昨晚短線暴跌，導致黃金板塊大幅下挫，紫金礦業及中國黃金國際跌幅居前，其中紫金礦業跌逾 7%。

石油股同樣跌幅居前，中石油跌幅超過 4%。根據國際能源署（IEA）數據，2025 年全球原油庫存積累速度為 2020 年以來最快，並預計 2026 年日均供應過剩將超過 370 萬桶，可能創下年度過剩量歷史紀錄。

在低迷市況中，AI 應用龍頭概念股成為最強吸金板塊。智譜 GLM-5 開源引發編程革命，推動智譜股價再創新高，總市值突破 2100 億港元。半導體板塊亦逆勢走強，愛芯智元大漲超過 17%。分析指出，受大模型訓練與推理需求爆發帶動，半導體供需緊平衡態勢預計將持續至 2026 年。