鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-10 04:30

日本陸上自衛隊周一（9 日）凌晨把被定位為具備「反擊能力」的長射程飛彈發射設備運入首個部署地——熊本市健軍駐地，相關人士透露，月內將完成部署。

日本熊本部署1,000公里射程長程飛彈，涵蓋中國沿海。（圖：Shutterstock）

日本內閣官房長官木原稔周一在例行記者會上表示，日本陸上自衛隊計畫在九州熊本部署 12 式陸基反艦飛彈，他已獲告知，一旦完成必要準備，防衛省將向當地居民說明此項行動。

‌



《共同社》指出，僅在遭受武力攻擊時行使必要最小限度防衛力的「專守防衛」這一戰後日本迄今倡導的安全保障政策由此出現重大轉折。

此次部署的飛彈是「12 式陸基反艦飛彈性能提升型」，由三菱重工研發生產，可飛行約 1,000 公里，較舊型飛彈的 200 公里射程提升許多，能夠從日本九州飛抵中國沿海地區。

日本政府表示，一旦認定「敵方」已著手攻擊，日本在尚未遭受損害前就可以發射。如果日本判斷失誤，則存在成為國際法禁止的「先發制人攻擊」的風險。

日本此舉引來當地民眾抗議，約 100 人聚集在駐地正門前高舉「反對長射程飛彈部署熊本」、「不要讓熊本淪為戰場」等標語牌抗議。