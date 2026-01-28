鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-28 06:43

黃金周二 (27 日) 跳漲逾 3%，延續破紀錄漲勢，反映持續的經濟和地緣政治不確定性，正促使投資人持續搶進這種避險金屬，白銀單日也大漲 7.7%。

〈貴金屬盤後〉黃金跳漲3%再創新高 白銀今年來漲幅擴大到57% (圖:Shutterstock)

黃金現貨價觸及歷史新高，報每盎司 5181.84 美元，前一日才剛突破 5000 美元整數關卡。

2 月交割的黃金期貨變動不大，報每盎司 5082.60 美元。

美銀大宗商品策略師 Michael Widmer 說：「漲勢通常會因為當初吸引人們進入黃金市場的驅動因素消散而結束，但事實上並非如此。」

美國總統川普周一宣布計劃提高對南韓進口商品徵收的關稅，加上美國政府在 1 月 30 日撥款截止日期前面臨部分停擺的風險，升高市場擔憂。

市場關注聯準會 (Fed) 於周二開始、為期兩天的政策會議，儘管普遍預期利率將保持不變，但在 Fed 獨立性令人擔憂的情況下，主席鮑爾周三的會後記者會受關注。

與此同時，德意志銀行 (Deutsche Bank) 和法國興業銀行 (Societe Generale) 目前預測金價將在今年年底達到每盎司 6000 美元。

芝商所 (CME) 周二表示，在周一(1 月 26 日)，其金屬交易組合創下 333 萬 8528 份合約的單日交易量紀錄，打破了 2025 年 10 月 17 日創下的 282 萬 9666 份合約的紀錄。



其他貴金屬交易

現貨白銀跳漲 7.7%，報每盎司 111.84 美元，周一盤中曾創下每盎司 117.69 美元的歷史新高。

現貨白金下挫 5.1%，報每盎司 2616.05 美元，前日曾觸及 2918.80 美元的歷史紀錄。

現貨鈀金下跌 3.2%，報每盎司 1919.08 美元。

白銀繼去年交出 146% 的漲幅後，今年迄今為止已經急升超過 50%。花旗銀行 (Citigroup) 將短期銀價預測從之前的每盎司 100 美元，上修至 150 美元。