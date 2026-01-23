鉅亨網編譯余曉惠
黃金周四 (22 日) 突破每盎司 4900 美元，是歷史上首見，白銀、白金也延續破紀錄漲勢，主要動能來自地緣政治持續緊張、美元疲軟，以及對聯準會 (Fed) 降息的預期。
Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「地緣政治緊張局勢、美元普遍疲軟、Fed 今年放寬政策的預期，這些都是促成宏觀面去美元化趨勢的重要因素，而且仍在影響 (黃金) 需求。」
美國總統川普表示，在與北約達成的「框架」協議中，他已經確保美國能完全進入格陵蘭島，而這套架構將是永久的，北約領導人則表示，盟國必須加強對北極安全的承諾，以抵禦來自俄羅斯和中國的威脅。
不過，有關框架協議的細節仍不明朗，而丹麥堅稱對格陵蘭島的主權沒有討論空間。
經濟數據方面，最新的美國個人消費支出 (PCE) 物價指數報告顯示，消費者支出在 11 月和 10 月均有所增長。
市場預期 Fed 將在今年下半年降息兩次、每次 25 個基點 (1 碼)。由於黃金本身不孳息，降息這將提高黃金的吸引力。
Grant 說：「短期的回檔將被視為 (黃金的) 買進機會。我們已經看到金價接近每盎司 5000 的水準，而再往上看，費波那契投射目標 ( Fibonacci projection) 的 5187.79 美元看起來也相當合理。」
Tradu 資深市場分析師 Nikos Tzabouras 說：「白銀的基本面敘事比黃金更具吸引力。也許白銀不像黃金那樣是儲備資產，但仍然能受惠於避險資金流入以及美元走弱。」
