鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-23 06:35

黃金周四 (22 日) 突破每盎司 4900 美元，是歷史上首見，白銀、白金也延續破紀錄漲勢，主要動能來自地緣政治持續緊張、美元疲軟，以及對聯準會 (Fed) 降息的預期。

〈貴金屬盤後〉黃金突破4900美元 白銀白金延續破紀錄漲勢

黃金現貨價尾盤攀升到每盎司 4917.65 元。

2 月交割的黃金期貨上漲 1.6%，報每盎司 4913.40 美元。

美元指數下滑 0.4%，使以美元計價的黃金對海外買家來說相對具有吸引力。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「地緣政治緊張局勢、美元普遍疲軟、Fed 今年放寬政策的預期，這些都是促成宏觀面去美元化趨勢的重要因素，而且仍在影響 (黃金) 需求。」

美國總統川普表示，在與北約達成的「框架」協議中，他已經確保美國能完全進入格陵蘭島，而這套架構將是永久的，北約領導人則表示，盟國必須加強對北極安全的承諾，以抵禦來自俄羅斯和中國的威脅。

不過，有關框架協議的細節仍不明朗，而丹麥堅稱對格陵蘭島的主權沒有討論空間。

經濟數據方面，最新的美國個人消費支出 (PCE) 物價指數報告顯示，消費者支出在 11 月和 10 月均有所增長。

市場預期 Fed 將在今年下半年降息兩次、每次 25 個基點 (1 碼)。由於黃金本身不孳息，降息這將提高黃金的吸引力。

Grant 說：「短期的回檔將被視為 (黃金的) 買進機會。我們已經看到金價接近每盎司 5000 的水準，而再往上看，費波那契投射目標 ( Fibonacci projection) 的 5187.79 美元看起來也相當合理。」

其他貴金屬交易

現貨白銀漲到歷史新高，報每盎司 96.58 美元。

現貨白金上揚 4.6%，報每盎司 2601.03 美元，創歷史紀錄。

現貨鈀金上漲 3.3%，報每盎司 1900.59 美元。