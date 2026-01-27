〈貴金屬盤後〉地緣政治帶來避險熱潮 黃金空前漲破5100美元、白銀白金登新高
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周一 (26 日) 盤中突破 5100 美元，再創新高，白銀和白金也攜手登上空前水準，反映投資人正在國際政治緊張局勢中尋求避險。
Sprott Inc. 總裁 Ryan McIntyre 說：「地緣政治和經濟不確定性加劇，繼續支撐金價。各國央行在分散外匯存底、減少對美元依賴的同時，仍然是強勁的買家。」
他補充說：「此外，投資人重返實體黃金 ETF，持有量年增約 20%。」
最新的地緣政治衝突源自美國總統川普，他周六表示，如果加拿大與中國達成貿易協議，他將對加拿大徵收 100% 的關稅。
線上交易平台 BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，今年貴金屬市場的主要驅動力將是「川普，還是川普」。他說：「一波全新的首次投資潮正在推動這波貴金屬行情，主力來自亞洲與歐洲的散戶投資人，紛紛搶著建立自己的黃金與白銀持有部位。」
美國和日本當局可能即將採取協調一致的干預匯市措施，是投資人關注的另一個焦點。
與此同時，川普政府對聯準會 (Fed) 主席鮑爾的刑事調查，讓本周的 Fed 會議蒙上陰影。川普多次向鮑爾施壓，要求降息，不過各界預測，Fed 將在此次會議上按兵不動。
黃金本身不孳息，降息為其提供支撐，繼 2025 年上漲 64% 後，今年迄今已上漲近 18%。
黃金去年突破數個重要里程碑，包括 3000 美元和 4000 美元這兩個整數關卡。
分析師認為黃金還有進一步上漲的空間。法國興業銀行 (Societe Generale) 預估，到年底黃金價格將達到每盎司 6000 美元，但他們指出，這可能是一個保守的估計，還有進一步上漲的空間。
摩根士丹利也看好黃金漲勢可能持續，並強調 5700 美元的牛市目標價。
其他貴金屬交易
- AI點火！2026金銀銅三強鼎立大公開
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉白銀首度站上100美元大關 黃金逼近5000美元里程碑
- 〈貴金屬盤後〉黃金突破4900美元 白銀白金延續破紀錄漲勢
- 〈貴金屬盤後〉黃金創新高後漲幅收斂 川普收回對格陵蘭強硬威脅
- 〈貴金屬盤後〉黃金登峰造極衝破4700美元 白銀觸新高後回軟
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇