鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-27 06:09

黃金周一 (26 日) 盤中突破 5100 美元，再創新高，白銀和白金也攜手登上空前水準，反映投資人正在國際政治緊張局勢中尋求避險。

〈貴金屬盤後〉地緣政治帶來避險熱潮 黃金空前漲破5100美元、白銀白金登新高 (圖:Shutterstock)

黃金現貨價上漲 2%，報每盎司 5077.22 美元，盤中最高攀抵 5100.50 美元，為歷史新高。

2 月交割的黃金期貨上漲 2.1%，報每盎司 5082.50 美元。

‌



Sprott Inc. 總裁 Ryan McIntyre 說：「地緣政治和經濟不確定性加劇，繼續支撐金價。各國央行在分散外匯存底、減少對美元依賴的同時，仍然是強勁的買家。」

最新的地緣政治衝突源自美國總統川普，他周六表示，如果加拿大與中國達成貿易協議，他將對加拿大徵收 100% 的關稅。

線上交易平台 BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，今年貴金屬市場的主要驅動力將是「川普，還是川普」。他說：「一波全新的首次投資潮正在推動這波貴金屬行情，主力來自亞洲與歐洲的散戶投資人，紛紛搶著建立自己的黃金與白銀持有部位。」

美國和日本當局可能即將採取協調一致的干預匯市措施，是投資人關注的另一個焦點。

與此同時，川普政府對聯準會 (Fed) 主席鮑爾的刑事調查，讓本周的 Fed 會議蒙上陰影。川普多次向鮑爾施壓，要求降息，不過各界預測，Fed 將在此次會議上按兵不動。

黃金本身不孳息，降息為其提供支撐，繼 2025 年上漲 64% 後，今年迄今已上漲近 18%。

黃金去年突破數個重要里程碑，包括 3000 美元和 4000 美元這兩個整數關卡。

分析師認為黃金還有進一步上漲的空間。法國興業銀行 (Societe Generale) 預估，到年底黃金價格將達到每盎司 6000 美元，但他們指出，這可能是一個保守的估計，還有進一步上漲的空間。

摩根士丹利也看好黃金漲勢可能持續，並強調 5700 美元的牛市目標價。

其他貴金屬交易