南韓官方黃金儲備連13年保持不變 全球排名跌至第39

根據世界黃金協會 (World Gold Council) 最新報告，南韓央行的官方黃金儲備已連續 13 年維持不變，截至 2025 年底，其持有量仍為 104.4 公噸。這使得南韓在全球央行的黃金儲備排名中位居第 39 位，較前一年下降了一個名次。

南韓黃金儲備連13年保持不變 全球排名跌至第39位(圖:shutterstock)

若將國際貨幣基金 (IMF) 與歐洲央行 (ECB) 的持倉納入計算，南韓的實際地位會進一步跌至第 41 位。目前全球黃金儲備量最大的國家依然是美國 (8,133.5 公噸)，隨後依序為德國、義大利、法國、俄羅斯與中國。

回顧歷史，南韓銀行的黃金排名呈現穩定的下降趨勢，自 2013 年最後一次購入黃金後，其排名從當年的第 32 位，到 2018 年降至 33 位，2021 年降至 34 位，2024 年來到 38 位，去年則進一步跌至 39 位。這與全球其他央行的積極採購形成鮮明對比。

報告指出，受地緣政治與經濟不確定性影響，全球央行在過去 3 年內每年增持超過 1000 公噸黃金，遠高於過去十年平均每年約 500 公噸的規模。

南韓銀行對增持黃金保持謹慎，主要原因在於黃金與債券、股票等資產相比，流動性較低且價格波動性較高。截至 11 月底，南韓的外匯儲備總額為 4307 億美元，排名世界第九，但黃金僅占其外匯儲備的 3.2%，這一比例在全球範圍內屬於極低水準。