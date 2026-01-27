南韓官方黃金儲備連13年保持不變 全球排名跌至第39
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據世界黃金協會 (World Gold Council) 最新報告，南韓央行的官方黃金儲備已連續 13 年維持不變，截至 2025 年底，其持有量仍為 104.4 公噸。這使得南韓在全球央行的黃金儲備排名中位居第 39 位，較前一年下降了一個名次。
若將國際貨幣基金 (IMF) 與歐洲央行 (ECB) 的持倉納入計算，南韓的實際地位會進一步跌至第 41 位。目前全球黃金儲備量最大的國家依然是美國 (8,133.5 公噸)，隨後依序為德國、義大利、法國、俄羅斯與中國。
回顧歷史，南韓銀行的黃金排名呈現穩定的下降趨勢，自 2013 年最後一次購入黃金後，其排名從當年的第 32 位，到 2018 年降至 33 位，2021 年降至 34 位，2024 年來到 38 位，去年則進一步跌至 39 位。這與全球其他央行的積極採購形成鮮明對比。
報告指出，受地緣政治與經濟不確定性影響，全球央行在過去 3 年內每年增持超過 1000 公噸黃金，遠高於過去十年平均每年約 500 公噸的規模。
南韓銀行對增持黃金保持謹慎，主要原因在於黃金與債券、股票等資產相比，流動性較低且價格波動性較高。截至 11 月底，南韓的外匯儲備總額為 4307 億美元，排名世界第九，但黃金僅占其外匯儲備的 3.2%，這一比例在全球範圍內屬於極低水準。
儘管官方儲備停滯不前，南韓國內的民間黃金需求卻異常強勁。2025 年上半年，南韓交易所的黃金交易量達到 37.3 公噸，創下自 2014 年金幣市場啟動以來的最高紀錄。與此同時，南韓國內金價也屢創新高，近期更突破了每單位 100 萬韓元的重大里程碑。
值得一提的是，南韓的官方黃金儲備目前全數存放於海外，且南韓央行目前並無將其運回國內的計畫。
