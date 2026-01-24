〈貴金屬盤後〉白銀首度站上100美元大關 黃金逼近5000美元里程碑
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周五 (23 日) 再創新高，距離每盎司 5000 美元關卡只差一步之遙，白銀更首度站上每盎司 100 美元整數關卡，顯示地緣政治動盪加上美國降息前景，正促使投資人湧入避險資產。
獨立金屬交易商 Tai Wong 說：「在經濟和政治高度不確定的時期，黃金作為避風港和分散投資的角色，使其成為戰略投資組合的必需品。這不僅僅是一場不會持久的完美風暴，而是時代發生根本性變化的標誌。」
今年初以來，多項因素推動避險資產需求大增，包括美國與北約在格陵蘭島問題上的摩擦、對聯準會 (Fed) 獨立性的擔憂，以及關稅問題的持續不確定性。
其他貴金屬交易
Metals Focus 董事 Philip Newman 說：「白銀應該會繼續從許多支持黃金投資需求的相同力量中受益。關稅擔憂縈繞、加上倫敦市場的實物流動性仍然較低，都將為白銀提供額外的支持。」
白銀價格過去一年來已經飆升超過 200%，其他利多因素還包括精煉產能擴張持續受阻，以及市場供應長期短缺。
在此同時，滙豐銀行 (HSBC) 表示，白金被視為黃金的低價替代品，對投資人吸引力正在升高，預料今年白金市場的結構性缺口將擴大到 120 萬盎司。
