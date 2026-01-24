鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-24 06:32

黃金周五 (23 日) 再創新高，距離每盎司 5000 美元關卡只差一步之遙，白銀更首度站上每盎司 100 美元整數關卡，顯示地緣政治動盪加上美國降息前景，正促使投資人湧入避險資產。

〈貴金屬盤後〉白銀首度站上100美元大關 黃金逼近5000美元里程碑

黃金現貨價上漲 0.6%，報每盎司 4964.81 美元，盤中最高攀抵 4988.17 美元，為歷史新高。

2 月交割的黃金期貨上漲 1.4%，報每盎司 4979.70 美元。

獨立金屬交易商 Tai Wong 說：「在經濟和政治高度不確定的時期，黃金作為避風港和分散投資的角色，使其成為戰略投資組合的必需品。這不僅僅是一場不會持久的完美風暴，而是時代發生根本性變化的標誌。」

今年初以來，多項因素推動避險資產需求大增，包括美國與北約在格陵蘭島問題上的摩擦、對聯準會 (Fed) 獨立性的擔憂，以及關稅問題的持續不確定性。

其他貴金屬交易

現貨白銀跳漲 5%，報每盎司 100.94 美元，創歷史新高。

現貨白金上揚 4.4%，報每盎司 2744.40 美元，盤中稍早漲至 2771.10 美元，創歷史紀錄。

現貨鈀金上漲 4.1%，報每盎司 1999.64 美元。

Metals Focus 董事 Philip Newman 說：「白銀應該會繼續從許多支持黃金投資需求的相同力量中受益。關稅擔憂縈繞、加上倫敦市場的實物流動性仍然較低，都將為白銀提供額外的支持。」

白銀價格過去一年來已經飆升超過 200%，其他利多因素還包括精煉產能擴張持續受阻，以及市場供應長期短缺。